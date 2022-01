Göttingen. Der NFV-Kreis bietet am 13. Februar eine Präsenz-Fortbildung in Göttingen an. Thema ist das Training mit C- und D-Jugendlichen.

Der NFV-Kreis Göttingen-Osterode bietet am Sonntag, 13. Februar, eine Präsenz-Fortbildung für alle interessierten Trainer, Übungsleiter, Betreuer sowie Inhaber der Trainer-C Lizenz an. Los geht es um 9 Uhr in der BBS-Sporthalle am Ritterplan in Göttingen.

Das Thema der Fortbildung ist das Training mit jungen Fußballerinnen und Fußballern im Bereich der D- und C-Jugend. Fünf Lerneinheiten können angerechnet werden.

Die Anmeldung erfolgt über den Veranstaltungskalender im DFBnet.