Nachwuchs der BG Göttingen ist im Einsatz

Göttingen. Die Sartorius Youngster empfangen in der NBBL den UBC Münster. Die Juniors sind in der JBBL im Derby bei den Löwen Braunschweig gefordert.

Nach dem erfolgreichen Start ins neue Jahr warten auf die Jugendleistungsteams der BG Göttingen am Sonntag die nächsten Herausforderungen. Die Sartorius Youngsters treffen in der JBBL (U16) ab 12.30 Uhr im heimischen Sartorius Basketball Lab auf den UBC Münster (Eintritt frei mit 2G Plus-Regel). Die Sartorius Juniors schließen die Hauptrunde in der NBBL (U19) ab 14 Uhr mit dem Derby bei der SG Junior Löwen Braunschweig ab. Das Spiel wird live auf sporttotal.tv übertragen.

Im Duell gegen den Tabellendritten geht es für die Youngsters von Headcoach Marjo Heinemann um die Verteidigung der Tabellenführung in der Relegationsgruppe 1. Das Hinspiel in Münster hatte das Göttinger Nachwuchsteam deutlich 65:86 verloren. „Wir haben unsere Lehren aus dem Hinspiel gezogen und wissen um die Stärke des Gegners“, sagt Heinemann.

Im Derby der Juniors kommt es zum Aufeinandertreffen zweier Tabellennachbarn. Das Team von NBBL-Headcoach Venelin Berov steht mit fünf Siegen und vier Niederlagen auf Platz drei der B-Hauptrundengruppe Nord, dicht gefolgt von den Löwen. Ebenso wie die Braunschweiger kann auch der Veilchen-Nachwuchs die Aufstiegsrunde nicht mehr erreichen. Dennoch ist ein Erfolg wichtig, um sich für die Abstiegsrunde eine gute Ausgangsposition zu sichern. „Vor allem in Derbys ist es immer wichtig, dass jeder noch ein Prozent mehr gibt, um am Ende als Sieger das Parkett zu verlassen“, sagt Berov.