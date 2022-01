Spiel der Herren 65 ist nichts für schwache Nerven

Das Heimspiel der Herren 65 des TC Rot-Weiß Osterode in der Tennis-Nordliga gegen den Harburger Turnerbund war an Spannung nicht mehr zu überbieten. Vier von sechs Spielen wurden erst im Match-Tiebreak entschieden, am Ende trennten sich die Teams mit einem gerechten 3:3-Unentschieden.

Eins der engen Spiele bestritt Peter Hagedorn an Position eins. Nach deutlichem Ergebnis im ersten Satz (6:2), führte er im zweiten Satz schon klar, konnte diesen aber nicht nach Hause bringen (5:7). Im Match-Tiebreak ging es eng zu, leider mit dem besseren Ende für den Kontrahenten (8:10). Reinhard Nolte hatte hingegen Fortuna an seiner Seite. Er konnte nach engem 6:4 und deutlichem 2:6 noch einmal alle Kräfte mobilisieren und den Match-Tiebreak mit 15:13 gewinnen.

Umkämpfte Spiele

Auch Michael Kehr an Position drei hatte einen ebenbürtigen Gegenspieler. Nach einem glasklaren 6:1 in Satz eins, stand Satz zwei unter umgekehrten Vorzeichen (3:6). Kehr gab im Match-Tiebreak alles, aber das Glück war ihm nicht hold und er nach dem 8:10 dem Spieler des Harburger Turnerbunds gratulieren. Christian Hartmann an Position vier sicherte sich den hart umkämpften ersten Satz mit 7:5. Ein glattes 6:2 brachte den Sieg in nur zwei Sätzen und zum 2:2-Ausgleich.

Im ersten Doppel hatten Hagedorn/Kehr ein schweres Los, nach 4:1-Führung kam es bei beiden Osterodern zu einem Hungerast, der Satz ging mit 4:6 verloren. Nach Elektrolyte-Aufnahme begann die Aufholjagd – der zweite Satz wurde 6:4 gewonnen. Eigentlich im Aufwind, konnten sie jedoch den Sieg nicht perfekt machen und verloren etwas glücklos mit 8:10 im Match-Tiebreak. Nolte/Hartmann brachten das einzige deutliche Resultat zustande. Sie harmonierten gut und ließen dem Gegner beim 6:0, 6:3 nicht den Hauch einer Chance.

Am 23. Januar steht das letzte Spiel der Wintersaison an. Dann geht es voraussichtlich in gleicher Besetzung zum Harburger SC, dem Tabellenführer. Die Sösestädter bräuchten dann dringend einen Sieg, um in der Tabelle die rote Laterne noch abgeben zu können.