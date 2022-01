Veilchen geben Erfolg in Chemnitz noch aus der Hand

Die BG Göttingen hat trotz einer über weite Strecken starken Leistung den elften Saisonsieg in der Basketball Bundesliga knapp verpasst. Die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors verlor am Mittwochabend das Nachholspiel bei den Niners Chemnitz in letzter Sekunde mit 86:87 (51:40). In der Messe Chemnitz, in der aufgrund der Corona-Bestimmungen keine Zuschauer zugelassen waren, lagen die Gäste in der 34. Minute mit 83:67 in Front. In den letzten fünf Spielminuten schwanden bei der Moors-Truppe zusehends die Kräfte, und die Chemnitzer drehten die Partie noch. Bester BG-Werfer war Kamar Baldwin mit einer Liga-Saisonbestleistung (35 Punkte). Für Chemnitz traf Darion Atkins am häufigsten (19 Zähler).

Die Veilchen erwischten einen langsamen Start (2:9/3.), ließen sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen. Nach vier Punkten in Folge von Jeff Roberson und Baldwin zum 6:9 waren die Göttinger im Spiel (3.). Erneut konnte sich die BG auf ihre Treffsicherheit von außen verlassen. Roberson und Baldwin brachten ihr Team auf 12:13 heran, den Ausgleich besorgte Stephen Brown Jr. (15:15/8.). Zwar konterte Wimberg direkt, doch Baldwin ließ sieben Punkte in Folge zum 22:18 folgen (9.). Den Abschnitt beendeten beide Teams ausgeglichen (23:23).

300. Liga-Spiel von Mönninghoff

Ins zweite Viertel starteten die Gäste mit einem Dreier von Mathis Mönninghoff, der an diesem Tag sein 300. Liga-Spiel absolvierte. Das Duell blieb zunächst eng und auf Augenhöhe, bis Moors eine Auszeit nahm (28:27/12.). Im Anschluss legten die Göttinger einen 7:0-Lauf hin, den Baldwin per Dreier zum 35:27 abschloss (14.). Die Veilchen schafften es, die Chemnitzer auf Abstand zu halten. Auf einen Dreier von Jonas Richter antwortete Jake Toolson zum 46:38 (19.). Mit der Halbzeitsirene traf der überragende Baldwin dann noch einen eiskalten Dreier zum 51:40.

Nach dem Seitenwechsel machte das Team von Niners-Headcoach Rodrigo Pastore den Göttingern das Leben immer schwerer. Es dauerte mehr als vier Minuten, ehe Baldwin die ersten Veilchen-Punkte aus dem Feld erzielte, während sich die Chemnitzer auf 53:48 herangekämpft hatten. Dann lief es wieder besser, der Vorsprung der Göttinger wuchs erneut an (63:55/28.). Zum Ende des Abschnitts traf BG-Kapitän Akeem Vargas zwei wichtige Dreier zum 66:57 und 70:58 und verschaffte den Göttingern wieder mehr Luft (29.).

Hohe Führung, bitteres Ende

Und die BG spielte weiter souverän, dank ihres nicht zu stoppenden Topscorers. Baldwin schraubte den Vorsprung in der 34. Minute mit seinem auf 16 Punkte – mehr als seine 35 Punkte hat in dieser Saison noch kein anderer Spieler in einer Partie erzielt (83:67). Aber den Göttingern war die Belastung der vergangenen Wochen nun deutlich anzumerken. Die Niners kamen auf 83:75 heran, ehe Toolson von außen zum 86:75 traf – es sollten die letzten Veilchen-Punkte gewesen sein (37.). Das sonst so gute und wichtige Teamspiel funktionierte nicht mehr, auch weil Brown Jr. angeschlagen nicht mehr eingreifen konnte. Die Sachsen legten einen starken Schlussspurt hin und Wimberg wurde zum entscheidenden Spieler. Erst traf er 21 Sekunden vor Schluss zum 86:87, dann blockte er den letzten Wurf von Baldwin.

„Wir haben heute lange Zeit das Spiel kontrolliert. Aber zugleich möchte ich sagen, dass die Niners den Sieg dennoch verdient haben, weil sie heute 40 Minuten gespielt haben und wir nur 35. Am Ende haben wir das Spiel in der Verteidigung mit drei schlechten Defensivsequenzen verloren, wovon Chemnitz profitiert und offene Dreier versenkt hat. Auch offensiv haben wir uns in der Schlussphase schwergetan“, sagte Moors anschließend.