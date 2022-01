BG Göttingen spielt gegen Frankfurt wieder vor nur 500 Fans

Wie schon das Heimspiel der BG Göttingen gegen Braunschweig ist auch das nächste Duell der Veilchen in der Sparkassen-Arena von der vom Land Niedersachsen beschlossenen so genannten Weihnachtsruhe betroffen. Die Zuschauerkapazität ist für die Partie gegen die Frankfurt Skyliners am Samstag um 18 Uhr erneut auf 500 limitiert. Daneben bleiben die anderen Regularien wie gehabt. Es gilt weiterhin die 2G-Plus-Regel. Einlass erhalten nur geimpfte und genesene Personen, die zusätzlich auch einen negativen Corona-Test benötigen. Personen, die bereits eine Booster-Impfung erhalten haben, benötigen keinen Testnachweis. Es gilt in der gesamten Sparkassen-Arena eine FFP2-Maskenpflicht.

Da die reduzierte Zuschauerkapazität die Anzahl der Dauerkarten übersteigt, wird es für das Duell gegen Frankfurt keinen freien Kartenvorverkauf geben. Lediglich Dauerkarten-Besitzer haben die Möglichkeit, sich einen der wenigen Plätze in der Sparkassen-Arena zu sichern. Dauerkarten-Besitzer, die sich keinen Platz sichern können, müssen diese Partie selbstverständlich nicht bezahlen. Weiterhin müssen in der Sparkassen-Arena Abstände zwischen den Zuschauern eingehalten werden, so dass Dauerkarten-Besitzer sich erneut neue Plätze buchen müssen. Die Umbuchung ist ab Donnerstag um 13 Uhr möglich.

Impfaktion beim BBL-Spiel

Die Stadt Göttingen bietet vor dem Heimspiel gegen die Skyliners am Samstag erneut eine Impfaktion an der Sparkassen-Arena an. Von 12 bis 17 Uhr können sich Menschen ab 12 Jahren vom mobilen Team des Impfzentrums Siekhöhe ohne vorherige Anmeldung impfen lassen, solange der Impfstoff reicht. Das Impfteam steht im Gymnastikraum an der Ostseite der Arena für alle Interessierten parat.

Es stehen Impfstoffe für Erst-, Zweit- und Auffrischungs-Impfungen zur Verfügung. Die Aktion ist offen für alle Menschen und richtet sich nicht nur an Zuschauer, die zum BG-Heimspiel kommen. Die BG Göttingen unterstützt diese Aktion ausdrücklich und hofft, dass sie von vielen Menschen wahrgenommen wird.