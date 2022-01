Erstes Rennen im Harzer Zwergencup steigt am Samstag

Braunlage. Für den Skinachwuchs endet am Wochenende eine zweijährige Zwangspause. Gefahren wird am Samstag schon ab 8 Uhr auf dem Hexenritt in Braunlage.

Nach zwei Jahren Pause kann am kommenden Samstag endlich wieder ein Rennen im Harzer Zwergencup stattfinden und die Rennserie des Niedersächsischen Skiverbands (NSV) in ihre neue Saison starten. Alpine Ski-Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren haben die Möglichkeit, Rennluft zu schnuppern und sich in den Slalomstangen zu versuchen. Das in zwei Durchgängen ausgetragen Rennen wendet sich an Anfänger bis hin zu erfahrenen Kindern. Das erste Rennen wird vom WSV Braunlage am Hexenritt durchgeführt.

Trotz der geringen Schneeauflage hat die Wurmseilbahn zugesagt, das Rennen an ihrem Schlepplift stattfinden zu lassen. Da die Pisten für das parallele Durchführen von einem Skirennen und den touristischen Skilauf noch zu schmal sind, wird der erste Start bereits um 8 Uhr am Samstagmorgen stattfinden. Diese besondere Möglichkeit wird nur durch das großzügige Entgegenkommen der Wurmbergseilbahn möglich.

Vorfreude nach langer Rennpause

Besonders nach einer Rennpause von zwei Jahren freuen sich alle Beteiligten, nun endlich wieder ein Skirennen ausrichten zu können. Die Veranstalter hoffen auf eine rege Teilnahme und möglichst viele Kinder, die den Schnee unter die Ski nehmen. Eine Vereinszugehörigkeit ist übrigens nicht erforderlich.

Der zweite Zwergencup, der für eigentlich für Sonntag geplant war, muss dagegen zu einem späteren Termin nachgeholt werden. Die Schneelage reicht noch nicht aus, um neben dem Rennen auch den touristischen Skilauf zu ermöglichen. Insgesamt sind sechs Rennen um den Harzer Zwergencup vorgesehen, die besten drei Platzierungen fließen in die Gesamtwertung ein. Am Ende der Saison winken den Ski-Zwergen tolle Pokale und Sachpreise.

Weitere Informationen findet man auf der Webseite des NSV unter www.nsv-ski.de. Die Anmeldungen für das Rennen in Braunlage ist bis Donnerstag, 18 Uhr, bei der WSV-Sportwartin Nicole Günther per E-Mail an nicole.braunlage@gmx.de möglich. Nachmeldungen können bis eine Stunde vor Rennbeginn erfolgen.