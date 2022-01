Dauerkarte für die Rückrunde der BG Göttingen erhältlich

Göttingen. Acht Begegnungen tragen die Veilchen in der Basketball-Bundesliga in der Rückrunde vor heimischem Publikum in der Sparkassen-Arena aus.

Die Hinrunde in der Basketball-Bundesliga ist für die BG Göttingen bisher so gut gelaufen, wie schon lange nicht mehr. Zehn Siege hat die Mannschaft bereits geholt und sich damit in den Playoff-Rängen festgesetzt. Die Rückrunde, die für die Veilchen am 23. Januar mit einem Auswärtsspiel beim Mitteldeutschen BC beginnt, verspricht einen spannenden Kampf um den Einzug in die Meisterrunde. BG-Fans, die bei jedem Göttinger Heimspiel die Chance haben wollen, sich einen Platz in der Sparkassen-Arena zu sichern, sollten sich daher jetzt die Rückrunden-Dauerkarte im Online-Ticketshop holen – und zwar ganz ohne Risiko.

Die Rückrunden-Dauerkarte gilt für die acht BG-Heimspiele in der BBL-Rückrunde, enthält aber kein Vorkaufsrecht für die Playoffs. Da noch nicht sicher ist, ob und wenn ja wie viele Zuschauer zu Rückrundenspielen zugelassen werden dürfen, müssen die Dauerkarten erst einmal noch nicht bezahlt werden. Dies geschieht erst, wenn tatsächlich alle Dauerkarten-Besitzer in der Sparkassen-Arena einen Platz haben. Auch dann wird nicht der komplette Betrag eingezogen, sondern nur jeweils ein Achtel des Gesamtbetrags pro Spiel, zu dem in diesem Zeitraum alle Dauerkarten-Besitzer zugelassen waren.

Sollte die Sparkassen-Arena nur zu einem Teil ausgelastet werden und es müssen Abstände eingehalten werden, können Dauerkarten-Besitzer sich mit ihrem vierstelligen Ticketcode einen entsprechenden Platz sichern. Auch dann wird pro Spiel nur ein Achtel des Dauerkarten-Preises abgebucht.

Die Rückrunden-Dauerkarten gibt es an der Ticket-Hotline (0180/ 6050400), in der BG-Geschäftsstelle am Schützenplatz sowie online unter www.bggoettingen.de.