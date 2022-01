Veilchen holen in Gießen den ersten Sieg im neuen Jahr

Die BG Göttingen hat ihren ersten Erfolg im neuen Jahr gefeiert. Die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors gewann am Samstagabend bei den JobStairs Gießen 46ers mit 87:76 (45:40). In der Sporthalle Gießen-Ost, in der aufgrund der Corona-Bestimmungen nur 170 Zuschauer zugelassen waren, konnten sich die Südniedersachsen vor allem in der Schlussphase auf ihre Verteidigung verlassen. Bester BG-Werfer war Kamar Baldwin mit seiner persönlichen Saisonbestleistung (31 Punkte). Für Gießen traf Kendale McCullum am häufigsten (26 Zähler).

Bei den Veilchen war Aufbauspieler Stephen Brown Jr. wieder mit von der Partie. Der US-Guard durfte sich in Absprache mit den Göttinger Gesundheitsamt nach fünftägiger Quarantäne frei testen. Alle PCR-Tests, die bei Brown Jr. seit vergangenem Mittwoch abgenommen wurden, waren negativ, so auch der am heutigen Spieltag. Der Aufbauspieler brachte sein Team gleich zu Beginn des Spiels durch einen Dreier 5:0 in Front (3.). Dann kam Gießen besser ins Spiel und übernahm die Führung (8:10/5.). Diese wechselte dann immer wieder hin und her. Nuni Omot konterte einen Dreier von Mathis Mönninghoff zum 18:20, doch Baldwin brachte die BG wieder in Front und traf mit der Viertelsirene zum 23:20.

Auch im zweiten Abschnitt blieb die Partie zunächst eng. Nachdem McCullum zum 27:27 ausgeglichen hatte, zwangen Harper Kamp und Mönninghoff mit ihren Punkten zum 32:27 46ers-Headcoach Pete Strobl zu einer Auszeit (13.). Doch die Gießener schafften es nun nicht mehr, die Veilchen-Offensive zu kontrollieren. Baldwin schloss einen 7:1-Lauf per Dreier zum 41:31 ab (16.). Aber die Gastgeber kämpften und antworteten mit einem 2:9-Lauf zum 43:40 (19.). Zur Halbzeitpause betrug die BG-Führung fünf Punkte (45:40).

BG setzt sich ab, Gießen bleibt dran

Nach dem Seitenwechsel sorgten Jake Toolson und Kamp dafür, dass die Gäste wieder ein bisschen davonzogen (50:42/22.). Aber die Gießener ließen sich nicht so richtig abschütteln. Angeführt von McCullum verkürzten die Hessen auf 52:50 (24.). Baldwins Dreier zum 55:50 kam genau im richtigen Moment. Nach einer erneuten Strobl-Auszeit, die für sein Team nichts bewirkte, erhöhte Brown auf 64:56. Die Göttinger ließen nun mehrere Chancen liegen noch weiter davonzuziehen, stellten aber die Zehn-Punkte-Führung aus dem zweiten Viertel wieder her (66:56/29.). Durch Unaufmerksamkeiten der Moors-Truppe blieben die Hausherren vor dem Schlussviertel aber in Reichweite (66:60).

Gleich zu Beginn des letzten Viertels kämpften sich die Hessen erneut auf zwei Zähler heran (66:64/31.). Die starken Göttinger Baldwin und Toolson antworteten aber zum 71:64 und sorgten für die nächste Strobl-Auszeit (33.). Diese wirkte nur kurz, denn die Partie entglitt den 46ers zunehmend, weil Baldwin und Toolson übernahmen. Der Veilchen-Topscorer schraubte den Vorsprung durch zwei Freiwürfe auf 13 Punkte (81:68/38.). Zwar leisteten sich die Göttinger unnötige Fehler und machten den Gastgebern noch einmal Hoffnung (81:74/39.). Am Ende behielten die Veilchen aber die Nerven und sicherten sich den Sieg im Jahr 2022.

„Es war ein guter Sieg für uns und nicht einfach gegen ein Team, das einige Offensivqualitäten auf den Guard-Positionen hat. Wir haben in der zweiten Hälfte einen sehr guten Job in der Defensive gemacht und so auch Kendale McCullum besser kontrolliert“, sagte Moors.