Hannover. Der NWVV hält am Termin 22. Januar für die Wiederaufnahme des momentan unterbrochenen Spielbetriebs fest. Das entschied das Präsidium.

Volleyball Volleyball-Verband will Saison in zwei Wochen fortsetzen

Der Nordwestdeutsche Volleyball-Verband (NWVV) hält am 22. Januar als Termin zur Weiterführung der seit Anfang Dezember unterbrochenen Saison 2021/22 fest. Dazu hat sich das Präsidium in seiner aktuellen Sitzung entschieden. Auch der am Tag zuvor tagende Verbandsspielausschuss des NWVV empfahl diese Vorgehensweise.

„Diese Entscheidung wird unter Berücksichtigung der dynamischen Pandemielage engmaschig überprüft werden“, unterstreicht der Verband. Zugleich seien die Vorgaben der Länder Niedersachsen und Bremen in Hinblick auf die am Freitag abgehaltene Ministerpräsidentenkonferenz abzuwarten. Ein neu eingesetzter Krisenstab, bestehend aus Mitgliedern des Präsidiums und des Verbandsspielausschusses, wird ab sofort wöchentlich tagen, um die Zahlen und Fakten zur Pandemie jeweils neu zu beurteilen. „Die Gesundheit aller Spielerinnen und Spieler steht weiterhin im Vordergrund einer jeden Entscheidung“, heißt es von Seiten des NWVV.

Daher werden auch die Verbands-Beschlüsse vom 21. Dezember in Bezug auf die Testpflicht von geboosterten Personen angepasst: Die 2G plus-Regel wird für alle Beteiligten im Spielbetrieb gelten. Auch die sogenannte 10 Quadratmeter-Regelung wird nicht angewendet werden dürfen. „Alle Personen im Spielbetrieb müssen geimpft und getestet sein! Die Testpflicht gilt auch weiterhin für Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren“, macht der Verband deutlich.

Eine Wertung der Saison wird weiterhin angestrebt. Für die Wertung der Spiele hat der Verbandsspielausschuss das folgende Vorgehen beschlossen: Sofern zwei Teams Hin- und Rückspiel gegeneinander ausgetragen haben, werden die erreichten Punkte zusammenaddiert und geteilt. Dies wird auch jeweils für die Ballpunkte berechnet. Beide Spiele gehen als eine Einzelwertung in die Tabelle ein.