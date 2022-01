Nachwuchsteams der BG Göttingen spielen zu Hause

Für die Jugendleistungsteams der BG Göttingen stehen am Sonntag zwei Heimspiele auf dem Programm. Als erstes empfangen die Sartorius Youngsters in der Jugend Basketball Bundesliga (JBBL/U16) ab 11.45 Uhr im heimischen Sartorius Basketball Lab die Sharks Hamburg. Direkt im Anschluss fordern die Sartorius Juniors ab 15.30 Uhr in der Nachwuchs Basketball Bundesliga (NBBL/U19) die Metropol Baskets Ruhr heraus. Der Eintritt zu beiden Partien frei, es gilt die 2G plus-Regel. Die Partie der Juniors wird zudem live auf sporttotal.tv gezeigt.

Das Team von Youngsters-Headcoach Marjo Heinemann hat sich vor der Winterpause durch einen souveränen 90:65-Sieg gegen die Eisbären Bremerhaven Selbstvertrauen geholt. „Wir blicken zuversichtlich auf den letzten uns unbekannten Gegner. Wir haben uns über die Weihnachtsferien fit gehalten und zwei Mal wöchentlich trainiert“, sagt Heinemann. Während der Göttinger Nachwuchs aktuell in der JBBL-Relegationsgruppe 1 an der Tabellenspitze steht, überwinterten die Hamburger auf dem fünften Platz. Sie sind mit einem 85:74-Erfolg in Hagen in die Spielpause gegangen. „Wir wollen den Rhythmus beibehalten und unsere Gegner weiter so bespielen, wie wir das zuletzt erfolgreich getan haben.“

Die Mannschaft von Juniors-Headcoach Venelin Berov empfängt den Tabellenführer der B-Hauptrundengruppe Nord, der durch sieben Siege in Serie mit großem Selbstvertrauen anreisen wird. „Sie sind ein sehr gutes Team, angeführt von einem erfahrenen Duo aus dem ältesten Jahrgang, Matej Silic und Laurits Wilke. Metropol schafft offensiv gerne Eins-gegen-eins-Situationen, aus denen sie viele Punkte unterm Korb, aber auch von außen kreieren“, sagt Berov. Im Hinspiel musste sich der Veilchen-Nachwuchs in Recklinghausen 65:78 geschlagen geben. „Das Spiel ist eine große Herausforderung für uns. Wir wollen dagegenhalten und alles geben, was wir haben.“