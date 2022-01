Tischtennis-Pokalsieger der Frauen gesucht

Hannover. Das Qualifikationsturnier sowie das Final Four werden am Samstag und Sonntag in Hannover ausgetragen. Zuschauer sind in der Halle nicht erlaubt.

An diesem Wochenende steigt die mit Spannung erwartete Premiere im deutschen Tischtennis-Pokalwettbewerb der Damen: Erstmals werden die gesamten Pokalmeisterschaften kompakt an einem Wochenende ausgetragen. Gastgeber sind am Samstag und Sonntag die drei ausrichtenden Vereine TTC Helga Hannover, Badenstedter SC und SG Misburg, gespielt wird in der Sporthalle Hannover-Misburg.

Das Qualifikationsturnier und das Final Four an zwei Tagen in ein und derselben Sporthalle – das gab es noch nie. Am Samstag ab 11 Uhr versuchen zwölf Teams, aufgeteilt in vier Dreier-Gruppen, eines der begehrten vier Tickets für das Finalturnier einen Tag später zu lösen, an dem im Lotto Final Four ebenfalls ab 11 Uhr die Entscheidung über den Pokalsieg fällt. Favorit auf den ersten Titel des Jahres ist der TTC Berlin Eastside, der letzte Saison sogar zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte das Triple aus Champions League, Meisterschaft und Pokal holte.

Gespielt wird nach dem TTBL-System mit Dreierteams bis zum dritten Punkt für eine Mannschaft, die Aufstellung ist frei wählbar. Beim Stand von 2:2 entscheidet ein Schlussdoppel. Coronabedingt muss das Turnier jedoch ohne Zuschauer in der Halle über die Bühne gehen. An beiden Tagen wird aber von Sportdeutschland.TV ein Livestream angeboten.