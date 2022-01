Fünf Vereine starten mit einem gemeinsamen Online-Angebot

Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen sind auch im Jahr 2022 für die Vereine und ihr Angebot ein wichtiges Thema. Präsenzsport ist aktuell immer noch nur mit einem erheblichen Aufwand machbar und durchführbar. Dieses Handicap hat nun fünf Sportvereine aus dem Turnkreis Osterode dazu bewegt, einen neuen Weg einzuschlagen.

Der TSC Dorste, MTV Förste, TV Germania Hattorf, TV Hörden und TSV Schwiegershausen starten ab dem 10. Januar mit einem gemeinsamen Online-Sportangebot. Los geht es zunächst mit mit 13 Online-Sportkursen, welche wöchentlich zur Auswahl stehen. Montags bis freitags werden zunächst Yoga, Fitletic, Wirbelsäulengymnastik, Rücken Fitness, HiiT-Mix, Ganzkörpertraining, Seniorensport, Sport nach der Reha, Crosstraining, Fitness, Mobility und Stretch sowie Hatha-Yoga angeboten. Weitere Online-Angebote sind bereits in Planung.

Teilnehmen dürfen an diesem zunächst für das Frühjahr 2022 vorgesehene Angebot neben den Mitgliedern der anbietenden Vereine auch Gastsportler aus anderen Vereinen. Anmeldungen sind über die Websites der anbietenden Vereine möglich. Für die Teilnahme ist das Meeting-Softwaretool Zoom erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist je Angebot auf 100 begrenzt – es sollte also reichlich Platz für jeden Interessierten vorhanden sein.

Weitere Vereine, die sich an dem Angebot beteiligen möchten, können sich an Elke Gropengießer wenden: Per E-Mail an sportbetrieb@tvg-hattorf.de oder unter Telefon 0162/4378651.