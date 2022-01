Serie der BG Göttingen reißt im Derby gegen Braunschweig

Göttingen. Nach zuvor fünf Siegen in Folge müssen sich die Veilchen in der Basketball-Bundesliga vor heimischer Kulisse den Löwen mit 85:93 geschlagen geben.

Die Siegesserie der BG Göttingen ist gerissen. Nach zuletzt fünf Erfolgen in Reihe musste sich die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors nun im Derby gegen die Basketball Löwen Braunschweig mit 85:93 (44:46) geschlagen geben. Vor 500 Zuschauern in der ausverkauften Göttinger Sparkassen-Arena, mehr waren aufgrund der Corona-Auflagen nicht zugelassen, taten sich die Veilchen vor allem in der Verteidigung schwer. Bester BG-Werfer war Kamar Baldwin mit 20 Punkten. Für die Braunschweiger traf Owen Klassen am häufigsten (18 Zähler). „Das war ein verdienter Sieg für Braunschweig. Ich hatte eigentlich nicht eine Minute lang das Gefühl, dass wir dieses Spiel gewinnen können. Braunschweig hat uns von Anfang bis Ende in jedem Duell dominiert“, sagte Moors im Anschluss.

Die Veilchen starteten nervös in die Partie und konnten mit dem Energie-Level der Braunschweiger nicht mithalten. Die Gäste, die in der Partie vor Silvester ihre Kapitän Robin Amaize mit einer schweren Knieverletzung für den Rest der Saison verloren hatten, legten sich für ihren verletzten Anführer besonders ins Zeug. Vor allem Owen Klassen bereitete der BG-Verteidigung Probleme. Nach seinen Punkten zum 2:9 nahm Moors die erste Auszeit (3.). Durch zwei Dreier von Jake Toolson und einem Korbleger von Baldwin kamen die Hausherren auf 10:11 heran, doch David Krämer konterte zum 10:14 (6.). Die Göttinger kamen dann aber immer besser in die Partie. Mathis Mönninghoff glich durch seinen Dreier zum 14:14 aus, Philipp Hartwich besorgte nach schönen Baldwin-Anspiel per Alley-Hoop die erste Veilchen-Führung (16:15/8.). Doch die Löwen kamen weiterhin zu leicht zum Korb, so dass die Partie eng blieb. In die Viertelpause ging die BG mit einer knappen 24:23-Führung.

Mit einem Rückstand in die Pause

Auch im zweiten Viertel schafften es die Gastgeber nicht, die Löwen-Offensive zu stoppen. Auf einen Dreier von Haris Hujic antwortete Ex-Veilchen Benedikt Turudic ebenfalls von außen zum 27:28 (12.). Nach Baldwin-Punkten zum 31:32 nahm Braunschweigs Headcoach Jesus Ramirez seine erste Auszeit, doch Baldwin legte zum 34:32 nach (15.). Aber die Gäste spielten weiter mutig, mit viel Tempo und erarbeiteten sich erneut einen Vorsprung (34:40/17.). Die Göttinger kämpften und konnten sich nicht nur auf Baldwin, sondern auch auf Toolson verlassen. Der US-Guard brachte seine Mannschaft durch einen Dreier auf 43:44 heran. Zur Halbzeitpause führten die Braunschweiger allerdings 44:46.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Löwen gefährlich. Zwar kamen die Hausherren durch zwei Dreier von Jeff Roberson auf 50:51 an die Gäste heran (23.), aber die Braunschweiger waren treffsicher von außen und zogen erneut etwas davon (50:56/24.). Die Veilchen mühten sich und ließen einen 10:3-Lauf folgen, den Stephen Brown Jr. durch ein Drei-Punkte-Spiel zum 60:59 abschloss (26.).

Foul-Probleme bei der BG

Wie schon im Spiel gegen Ulm drei Tage zuvor bekam die BG auch dieses Mal Foul-Probleme auf der Center-Position. Zudem waren der Moors-Truppe die anstrengenden Auswärtsreisen mit dezimiertem Kader nun anzumerken. In der Verteidigung kam sie oft einen Schritt zu spät, und ihre Würfe hatten nicht mehr die richtige Länge. So erarbeiteten sich die Gäste vor dem Schlussviertel einen Neun-Punkte-Vorsprung (64:73).

Zu Beginn des letzten Abschnitts gaben die Löwen noch einmal richtig Gas und ließen den Veilchen-Rückstand auf 14 Zähler anwachsen (64:78/32.). Die BG versuchte noch einmal alles, doch dann kassierte Baldwin kurz hintereinander sein viertes und fünftes Foul, so dass der Göttinger Topscorer auf der Bank Platz nehmen musste (34.). Die Gastgeber stemmten sich mit Kräften gegen die drohende Niederlage und zwangen Ramirez nach einem Dreier von Brown Jr. zum 79:87 zu einer Auszeit (38.). Mönninghoff legte zum 82:87 nach, aber die Veilchen konnten die kurze Nervosität der Löwen nicht ausnutzen und mussten sich nach dem Pokalspiel zum zweiten Mal in dieser Saison den Braunschweigern geschlagen geben.

Stimmen zum Spiel

„Heute haben wir noch einmal gesehen, dass wir nicht siegen können, wenn wir nur da sind. Wir müssen mit unserer Identität spielen. Das haben wir defensiv sicherlich nicht gemacht, offensiv auch nicht, obwohl wir 85 Punkte erzielt haben. Aber das waren Einzelaktionen“, sagte Moors. „Das Hauptproblem war unsere Verteidigung, in der wir ohne Fokus und ohne Aggressivität gespielt haben. Aber Braunschweig war auch sehr stark.“

Jesus Ramirez, Headcoach, der Braunschweiger, war zufrieden mit dem Erfolg, dachte aber auch an seinen verletzten Kapitän: „Es war eine sehr gute Vorstellung von uns, weshalb ich sehr froh für jeden bin, der zum Team gehört. Die meiste Zeit haben wir Göttingen in eine Position gebracht, in der sie nicht ihren Basketball spielen konnten. Wir haben in dieser Woche einen Rückschlag erlitten, aber manchmal helfen solche Emotionen, um besseren Basketball zu spielen und mehr Energie zu bringen. Dieser Sieg ist für Robin Amaize. Wir hoffen, dass er besser und stärker zurückkommen wird.“