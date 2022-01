Kreissportbund bietet auch 2022 wieder viele Freizeiten an

Der Kreissportbund Göttingen-Osterode hat seit Jahrzehnten Erfahrungen mit eigenen Ferienfreizeiten. Er bietet hauptsächlich sportliche Freizeiten für Kinder und Jugendliche an – so auch wieder im Jahr 2022. Das Ausflugsziel ist dabei immer der eigene Zeltlagerplatz bei Dahlenrode, die sogenannte Stolle. Hier können rund 350 Übernachtungsgäste Platz finden. Die Zielgruppen sind sowohl die kleineren Kinder, die zum ersten Mal verreisen, als auch ältere Kinder und Jugendliche, die Spaß an Abenteuern und Bewegung in der Natur haben.

Etabliert hat sich beim KSB zudem eine Skifreizeit nach Fügen im Zillertal (Österreich). Die Freizeit richtet sich an Familien beziehungsweise Eltern mit Kindern. Falls Einzelpersonen mitfahren möchten, sollten diese mindestens 18 Jahre alt sein. Der Termin in diesem Jahr ist vom 2. bis 9. April – sofern die Fahrt aufgrund der Corona-Pandemie stattfinden kann.

Im Frühling, Sommer und Herbst gibt es viele Freizeit-Angebote auf der Stolle. Eröffnet wird die Saison mit einer Familien-Freizeit vom 20. bis 22. Mai, es folgt die „Stolle zum Kennenlernen“ für Sieben- bis Neunjährige vom 25. bis 29. Mai. In den Sommer- und Herbstferien sind weitere Freizeiten für verschiedene Altersgruppen sowie das beliebte Vereinswochenende vorgesehen.

Eine Anmeldung für die Freizeiten 2022 ist bereits möglich. Alle weiteren Informationen zu den Angeboten unter www.ksb-goettingen-osterode.de.