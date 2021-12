Distelrath dankt allen Fußballern zwischen Harz und Nordsee

NFV-Präsident Günter Distelrath hat sich im aktuellen Weihnachts-Podcast an die niedersächsischen Fußballfamilie gewandt. „Unbeschwerte Zeiten stehen uns leider nicht bevor“, sagte er im Hinblick auf die derzeit grassierende Omikron-Variante des Corona-Virus. Bei seinem Rückblick auf das Jahr erinnerte er an das „schöne Gefühl im Frühjahr dieses Jahres, als der Fußball jeden Tag ein Stückchen mehr seine Freiheit und seine Normalität zurück gewann.“

Weiter ging er auf die zurückliegende Hinrunde ein, in der von Anfang Juli bis Mitte Dezember 88,9 Prozent der angesetzten Spiele ausgetragen werden konnten. „Es macht mich stolz, dass wir dies gemeinsam geschafft haben.“ Deshalb dankte er den Fußballerinnen und Fußballern zwischen Harz und Nordsee, den Schiedsrichtern im NFV, den niedersächsischen Fußballvereinen und dem Ehrenamt insgesamt. „Herzlichen Dank Ihnen allen für die unzähligen Stunden an persönlichem Einsatz, Herzblut und Leidenschaft – gerade in diesen schweren Zeiten.“

Bei seinem Blick voraus ging Distelrath auf den 2021 vom NFV ausgelobten Nachhaltigkeitspreis ein, für den sich die Vereine noch bis zum heutigen 31. Dezember bewerben können und der im Frühjahr nächsten Jahres vergeben wird. „Die eingereichten Bewerbungen dokumentieren, dass die niedersächsischen Fußballvereine nachhaltiges Denken und Handeln auf vielen Ebenen leben.“