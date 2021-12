BG spielt im Derby gegen Braunschweig vor 500 Fans

Göttingen. Aufgrund der vom Land Niedersachsen beschlossenen Weihnachtsruhe gilt für die Partie der Göttinger am Sonntag eine klare Zuschauerbeschränkung.

Ein Basketball mit BBL-Logo liegt am Spielfeldrand.

Die vom Land Niedersachsen beschlossene so genannte Weihnachtsruhe hat auch Auswirkungen auf das BBL-Heimspiel der BG Göttingen am Sonntag, 2. Januar, ab 15 Uhr gegen die Basketball Löwen Braunschweig. Die Zuschauerkapazität in der Sparkassen-Arena wird auf 500 reduziert. Daneben bleiben die anderen Regularien wie gehabt. Es gilt weiterhin die 2G plus-Regel.

Einlass zu den BG-Spielen erhalten also nur geimpfte und genesene Personen, die zusätzlich auch einen negativen Corona-Test (zertifizierter Antigen-Schnelltest, nicht älter als 24 Stunden, oder negativer PCR-Test, nicht älter als 48 Stunden) benötigen. Personen, die bereits eine dritte Impfung erhalten haben, benötigen keinen Testnachweis. Ausnahmen von der 2G plus-Regel sind nicht impffähige Zuschauer. Ebenfalls ausgenommen sind Schüler von sechs bis 18 Jahren. Kinder unter sechs Jahren werden ohne Nachweis zugelassen, benötigen aber ein Ticket. Es gilt in der gesamten Sparkassen-Arena eine FFP2-Maskenpflicht.

Da die reduzierte Zuschauerkapazität bereits die Anzahl der Dauerkarten übersteigt, wird es für das Derby gegen Braunschweig keinen freien Kartenvorverkauf geben. Lediglich Dauerkarten-Besitzer haben die Möglichkeit, sich einen der wenigen Plätze in der Sparkassen-Arena zu sichern. Dauerkarten-Besitzer, die sich keinen Platz sichern können, müssen diese Partie selbstverständlich nicht bezahlen. Weiterhin müssen in der Sparkassen-Arena Abstände zwischen den Zuschauern eingehalten werden, so dass Dauerkarten-Besitzer sich erneut neue Plätze buchen müssen – die Plastikdauerkarte hat keine Gültigkeit.