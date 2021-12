Veilchen Ladies hoffen im Derby auf eine Überraschung

Göttingen. Die Medical Instinct Veilchen aus Göttingen empfangen in der DBBL am Mittwoch den TK Hannover und wollen dem Favoriten ein Bein stellen.

Für die Bundesliga-Basketballerinnen der Medical Instinct Veilchen ist am Mittwoch die kurze Weihnachtspause schon wieder vorbei. Ab 19 Uhr empfangen die Göttingerinnen in der DBBL den Turn-Klubb Hannover in der heimischen FKG-Halle.

Gerade einmal zehn Tage ist das Hinspiel in der Landeshauptstadt her, der TKH konnte sich deutlich mit 80:58 durchsetzen. Dabei hatten die Gastgeberinnen besonders in der ersten Hälfte eine unglaublich gute Dreierquote. Als die Veilchen Ladies nach dem Seitenwechsel die Intensität in der Verteidigung erhöhten, war das Spiel aber nahezu ausgeglichen.

BG-Damen tanken Selbstvertrauen

Inzwischen konnten die Göttingerinnen dank des Auswärtserfolgs in Halle zusätzliches Selbstvertrauen tanken. So gehen die BG-Damen zwar als Außenseiter, aber sicherlich nicht chancenlos in die Partie und hoffen auf eine Überraschung. Ein Wiedersehen gibt es mit der letztjährigen BG-Leistungsträgerin Samantha Roscoe, die in dieser Saison für Hannover spielt. Vor ihrem Heimdebüt steht bei den Veilchen Ladies die neu verpflichtete bosnische Nationalspielerin Dragana Domuzin.

Unglücklich für die Göttingerinnen: Das Derby kann nicht vor großer Kulisse ausgetragen werden. Als zur Saison 2020/21 in der DBBL die Weihnachtspause abgeschafft wurde, war ein Ziel, die zuschauerträchtige Zeit um die Feiertage zu nutzen, um möglichst viele Fans und Freunde des Damen-Basketballs in die Sporthallen zu locken. Coronabedingt musste jedoch die vergangene Saison komplett ohne Zuschauer ausgetragen werden. Dass auch in dieser Spielzeit aufgrund der aktuellen Einschränkungen vor deutlich weniger Zuschauern als eigentlich möglich gespielt wird, war zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht abzusehen.

Der Einlass erfolgt nach den 2G plus-Regelungen, bei einer bereits erfolgten dritten Impfung wird kein negativer Test benötigt.