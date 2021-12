KSB bietet auch 2022 umfangreiches Qualifix-Programm an

Der Kreissportbund Göttingen-Osterode hat kürzlich sein Qualifix-Programm für das kommende Jahr vorgestellt. Weitere Angebote des SSB Göttingen und KSB Northeim-Einbeck für die Sportregion Südniedersachsen folgen.

Qualifix steht für die Weiterbildung von Führungskräften. Zielgruppe der Seminare sind sowohl Vorstandsmitglieder, Abteilungsleitende als auch hauptberufliche Geschäftsstellenmitarbeitende, die sich für den Verein der Zukunft fit machen wollen. Die Inhalte orientieren sich an dem Bedarf der Vereine. Viele der Seminare unterstützen das operative Alltagsgeschäft der Vereinsführung, andere Themenschwerpunkte bieten Hilfestellungen bei zukunftsorientierten Planungen und unterstützen die Teilnehmenden bei der konzeptionellen Entwicklungsarbeit im Verein.

Den Auftakt beim KSB macht im Jahr 2022 das Thema Sportstättenbau – Von der Idee bis zur Nutzung. Klaus Dreßler referiert am 21. Februar von 18 bis 21.30 Uhr im Seminarraum im Haus des Sports im Göttinger Sandweg. Es folgt am 24. März ein Online-Seminar zum Thema Beschäftigung im Sportverein. Referent von 18.30 bis 20.45 Uhr ist Helmut Illie.

Für den 24. September ist ein Jubiläumskongress mit vier verschiedenen Qualifix-Angeboten am Institut für Sportwissenschaften in Göttingen geplant. Abgeschlossen wird das Jahr mit zwei Seminaren im November, zunächst am 10. November zum Thema Publikation/Vereinsflyer, dann am 17. November zum Thema Sportsponsoring. Diese beiden Seminare werden jeweils als Online-Veranstaltungen durchgeführt.

Anmeldungen sind bereits jetzt über das LSB-Bildungsportal oder das Anmeldeformular auf der KSB-Homepage möglich.