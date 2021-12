Kaum Weihnachtsruhe für die BG Göttingen

Göttingen. Die Veilchen sind in der BBL am Montag ab 20.30 Uhr bei s.Oliver Würzburg gefordert. Bei den Franken gibt ein neuer Headcoach sein Debüt.

Viel Zeit zum Feiern des Weihnachtsfests hat es bei der BG Göttingen nicht gegeben. Nach der Rückkehr vom kurzfristig abgesagten Auswärtsspiel bei den Niners Chemnitz am 23. Dezember startete die Vorbereitung des Teams von BG-Headcoach Roel Moors auf den nächsten Gegner, s.Oliver Würzburg, bereits am Heiligabend. Auch am 1. Weihnachtsfeiertag gab es eine Trainingseinheit, ebenso wie am 2. Weihnachtsfeiertag. Im Anschluss macht sich der Basketball-Bundesligist aus Südniedersachsen auf den Weg nach Bayern, wo am heutigen Montag ab 20.30 Uhr die Partie gegen die Würzburger ausgetragen wird.

Nachdem die Franken Anfang November mit einem souveränen 90:70-Erfolg gegen den FC Bayern München aufhorchen ließen, konnten sie diesen Schwung nicht mitnehmen. Inklusive des Viertelfinal-Duells im BBL-Pokal gegen Crailsheim gab es sechs Niederlagen in Folge – nach der fünften trennten sich die Würzburger von ihrem Headcoach Denis Wucherer. Im Spiel gegen die Hamburg Towers betreute Assistenztrainer Steven Key das Team, konnte die Negativ-Serie aber nicht beenden (88:100). Am Montag steht nun erstmals der neue s.Oliver-Headcoach, Sasa Filipovski, an der Seitenlinie.

Erst ein BG-Sieg in Würzburg

Der Wechsel auf der Headcoach-Position macht die Partie für die Veilchen nicht gerade einfacher, obwohl die Franken erst drei Siege in dieser BBL-Saison erreicht haben. Erst einmal gewannen die Veilchen während ihrer Erstligazeit in Würzburg, allerdings mit Moors als Trainer: In der vergangenen Saison siegten BG-Kapitän Akeem Vargas und Co. am Main in einer spannenden Partie 87:82.

Bei Franken gehört Ex-Veilchen Will Buford, der zum Ende des Saison 2017/18 elf Partien im Göttinger Trikot absolvierte, zu den Leistungsträgern. Der erfahrene US-Guard erzielt im Schnitt 12,2 Punkte pro Partie, holt 4,9 Rebounds und gibt 2,5 Assists in 25 Minuten Spielzeit. Nur Aufbauspieler Cameron Hunt steht im Schnitt länger auf dem Parkett (26 Minuten). Hunt ist bester Assistgeber seines Teams (3,6), bekommt jetzt aber wieder Unterstützung vom Uruguayer Luciano Parodi, der nach einer etwas längeren Verletzungspause wieder auf dem Parkett zurück ist. Die meisten Würzburger Punkte erzielt US-Forward Desi Rodriguez (14,0), der auch die meisten Rebounds holt (5,2). Der polnische Forward Tomasz Gielo kommt auf 11,9 Punkte pro Partie, Hunt auf 11,0.

Viel Arbeit kommt unter den Körben wieder auf die beiden BG-Center Philipp Hartwich und Harper Kamp zu. Die Würzburger erzielen die zweitmeisten Körbe aller BBL-Teams aus dem Zwei-Punkte-Bereich – nur Ulm ist dort besser. Aber auch an der 6,75-Meter-Linie sollten die Veilchen ihren Gegner nicht frei stehen lassen, denn kein Team in der Liga wirft öfter von außen als die Franken. Einzuschätzen, ob das auch unter dem neuen Trainer so sein wird, ist die Herausforderung für Moors und sein Team.