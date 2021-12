Erst ein Soccer Refugee Coach, jetzt Fußball-C-Trainer

18 Teilnehmer und 4 Teilnehmerinnen, darunter zahlreiche Absolventen und Absolventinnen der beiden Soccer Refugee Coach-Lehrgänge beim SC Hainberg, haben die Trainer-C-Lizenz im Rahmen eines gemischten Lehrgangs mit dem Schwerpunkt Geflüchtete und Migrationshintergrund erworben. Damit sind sie nun offiziell befähigt, breitensportlich eine Fußballmannschaft zu trainieren.

Insgesamt 60 fußballbegeisterte Geflüchtete, darunter 9 Frauen, konnten bereits 2018 und 2020 im Rahmen des Projektes Soccer Refugee Coach (SRC) eine viertägige Zertifikatsschulung beim SC Hainberg absolvieren. Den Teilnehmenden sollten durch die Lehrgänge eine schnelle und reibungslose Integration in den Verein ermöglicht werden, zum Beispiel als Trainerassistent oder Betreuer. Den jungen Männern und Frauen haben die SRC-Lehrgänge großen Spaß gemacht, sie haben Gefallen an ihren Tätigkeiten im Verein gefunden und konnten auf diesem Wege ihre Deutschkenntnisse verbessern.

Start im September 2020

Der Erwerb der Trainer-C-Lizenz war folglich der nächste Schritt. Ende September 2020 erfolgte schließlich in Kooperation mit dem NFV-Kreis Göttingen-Osterode und dem SC Hainberg der Startschuss für den Lehrgang. Im Oktober 2021 wurde dann die letzte Prüfung abgelegt.

22 neue Trainer-C-Lizenzen konnten ausgestellt und vor kurzem überreicht werden. Unter den Neu-Lizenzlern sind zwölf Absolventen, die zuvor 2018 und 2020 ein SRC-Zertifikat erworben haben – neun Männer und drei Frauen. „Es ist spannend, man lernt viel und ich habe Spaß. Ich verstehe zwar nicht alles sehr gut, aber ich bin froh, dass auch Deutsche dabei sind. Das ist ein gutes Zeichen für mich“, berichtet ein Lehrgangsteilnehmer aus dem Sudan, der seit 2016 in Deutschland lebt.

Der gemischte Lehrgang hat sich wie in den Vorjahren bewährt. Herkunftsländer waren neben Deutschland und dem Sudan auch Afghanistan, Syrien, Irak, Namibia, Peru, Iran, Liberia, Ruanda, Elfenbeinküste und Kolumbien. „Der SRC-Lehrgang 2020 war bereits eine gute Erfahrung. Man konnte viele neue Menschen kennenlernen, genauso wie wichtige deutsche Wörter. Der Spaß kam auch nicht zu kurz und ich hatte daher die Motivation, die Fußballtrainer C-Lizenz zu machen, die ich auch bestanden habe“, erzählt der 18-jährige Felipe stolz.

Eine eingeschweißte Gruppe

Lehrgangsleiter Thomas Hellmich, Qualifizierungsausschussvorsitzender im NFV-Kreis Göttingen-Osterode, sagt: „Wir haben im Rahmen des Lehrgangs insgesamt 35 Interessierte begrüßen dürfen. 20 bis 24 Teilnehmer kamen regelmäßig und waren sehr engagiert. Es ist von Vorteil, dass sich Nicht-Geflüchtete und Geflüchtete im Lehrgang gut ergänzen und unterstützen. Insgesamt ist der Lehrgang positiv und vielversprechend verlaufen, trotz der coronabedingten Auflagen und diesbezüglicher Lehrgangspause.“ Im Laufe der Zeit sei eine eingeschweißte Gruppe entstanden, alle hätten jede Menge Spaß zusammen gehabt. „22 neue Lizenzen ausstellen zu können, ist ein großer Erfolg“, schließt Hellmich, der auch seinen beiden Mitreferenten André Pusch (Groß Lengden) und Dennis von Ahlen (Desingerode) dankte.

„Der Lehrgang hat viel Spaß gemacht. Sehr cool war die gegenseitige Unterstützung der Teilnehmer. Alle waren sehr motiviert und die Frauen wurden voll akzeptiert. Beeindruckt hat mich auch, dass die Hälfte von den vorherigen Soccer Refugee Coach-Lehrgängen die C-Lizenz zusammen mit mir gemacht hat“, unterstreicht Isabel Panzacchi, ehemalige FÖJlerin beim SC Hainberg.

„Viele der Teilnehmer kennen Fußball-Training eigentlich erst seit ihrer Ankunft in den Flüchtlingsunterkünften beziehungsweise seitdem sie sich nach Kontaktaufnahme unsererseits dem SC Hainberg angeschlossen hatten. Dennoch brauchte es Zeit, um ein Stück mehr im Verein anzukommen und somit auch das Verständnis und die Kultur des Vereinslebens kennen und schätzen zu lernen. Ebenso wie das soziale Miteinander, den Spaß am Sport aber auch die nötige Verbindlichkeit“, sagt Lars Willmann, als verantwortlicher Referent des SC Hainberg für Sport, Soziales, Integration und Ehrenamt. Mit Blick auf die Zukunft ergänzt er: „Der Erwerb der Trainer-C-Lizenz ist ein ganz wichtiger Schritt, besonders für die Integration der Teilnehmer. Wir planen daher, einige Absolventen in Trainer-Teams einzusetzen.“ Jeweils ein Deutscher sowie ein Geflüchteter sollen dann ein Tandem bilden.