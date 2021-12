Der NFV vergibt erstmals einen Nachhaltigkeitspreis

Der Begriff der Nachhaltigkeit ist im aktuellen gesellschaftlichen Diskurs ein, wenn nicht sogar das zentrale Zukunftsthema. Der Niedersächsische Fußballverband folgt dabei schon seit längerem dem Beispiel des DFB und hat als erster und bisher einziger Landesverband im Vorfeld seiner beiden letzten Verbandstage (2017, 2021) jeweils einen Nachhaltigkeitsbericht herausgegeben.

Auf dem eingeschlagenen Weg, der nachhaltigste Fußball-Landesverband in Deutschland zu werden, folgt nun der nächste bedeutende Schritt: Der NFV möchte die Vereine würdigen, die sich durch besonders nachhaltiges Engagement auszeichnen und ruft deshalb erstmals den neu geschaffenen Nachhaltigkeitspreis aus. Er ist damit der erste DFB-Landesverband, der einen solchen Preis vergibt.

„Leitplanke für unser Handeln“

„Wir haben einen klaren, ehrgeizigen Anspruch und wollen das Thema noch viel stärker in die Breite tragen. Nachhaltigkeit ist der Kompass in unsere Zukunft“, unterstreicht NFV-Präsident Günter Distelrath. „Eine Leitplanke für unser Handeln, die Orientierung gibt und auch im Design des Pokals zum Ausdruck kommt: Wir wollen den Begriff der Nachhaltigkeit als Kerninhalt des NFV symbolisieren.“ Frank Schmidt, Vorsitzender des Ausschusses für Gesellschaftliche Verantwortung beim NFV, ergänzt zudem: „In unseren Vereinen gibt es großartiges nachhaltiges Engagement. Das wollen wir noch stärker in den Fokus stellen.“

Die Bewerbungsphase, die sich an alle aktiven Vereine des NFV richtet, läuft noch bis zum 31. Dezember. Auf die Gewinner warten attraktive Prämien: Ausgeschüttet werden Geld- und Sachpreise mit einem Gesamtwert in Höhe von 15.000 Euro, die sich auf die erst- bis drittplatzierten Vereine aufteilen. Der Sieger erhält außerdem einen Pokal, der in seinem Kern den Nachhaltigkeitsgedanken transportiert.

Weitere Informationen unter www.nfv-nachhaltigkeitspreis.de.