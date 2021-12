Veilchen Ladies unterliegen beim TK Hannover deutlich

Die Bundesliga-Basketballerinnen der Medical Instinct Veilchen konnten auch beim Auswärtsspiel in Hannover die Niederlagenserie nicht stoppen. Im Niedersachsen-Duell unterlagen die Göttingerinnen bei den Luchsen des Turn-Klubbs mit 58:80 (32:49). Erfreulich war zumindest die Rückkehr von Kapitänin Jenny Crowder, die nach ihrer Bänderverletzung wieder mitwirkte.

Nicht mehr für Veilchen Ladies wird dagegen Morgan Pullins spielen. „Sie hat ein sehr gutes Angebot aus Griechenland erhalten. Wir wollten ihr keine Steine in den Weg legen und haben uns in der vergangenen Woche in beidseitigem Einvernehmen getrennt“, erläuterte Geschäftsführer Richard Crowder. In elf DBBL-Spielen erzielte die US-Amerikanerin im Schnitt 11,4 Punkte. Eine kurzfristige Nachverpflichtung, um den Abgang zu kompensieren, war für die Verantwortlichen der BG 74 allerdings nicht möglich.

Hannover zieht schnell davon

Durch Kristyna Brabencova und Sylwia Bujniak gingen die BG-Damen zunächst zwei Mal in Führung. Dann aber fand der Tabellenvierte aus Hannover besser ins Spiel und übernahm nach dem ersten erfolgreichen Dreier von Aliaksandra Tarasava die Führung. In der Folge ließen beide Teams gleich mehrere Chancen aus. Zum Ende des ersten Spielabschnitts aber zeigte sich der Favorit aus Hannover deutlich effektiver und zog davon. Viki Karambatsa per Dreier konnte den Rückstand zum Ende des ersten Viertels noch verkürzen (17:26).

In der gesamten ersten Hälfte sollte das jedoch der einzige Distanztreffer der Göttingerinnen bleiben. Dagegen trafen die Luchse aus Hannover ihre Würfe fast nach Belieben. Die insgesamt zehn erfolgreichen Distanzwürfe (bei nur 18 Versuche) waren der Hauptgrund für den deutlichen 32:49-Rückstand.

Hannover trifft von der Mittellinie

Nach dem Seitenwechsel agierten die Luchse im Vergleich zur ersten Hälfte nicht mehr in letzter Konsequenz, konnten den Vorsprung aber stabil halten. Den Höhepunkt hielten sie dabei bis kurz vor dem Ertönen der Schlusssirene zurück. Mit ablaufender Zeit warf Tarasava den Ball von der Mittellinie in Richtung Korb – und traf unter dem lautstarken Jubel ihrer Mitspielerinnen und Fans. Ein Wurf, der es am Saisonende in alle Highlight-Videos schaffen dürfte.

Die Begegnung war nach dem dritten Viertel ohnehin bereits entschieden, nach der dominanten ersten Hälfte sicherten sich die Hannoveranerinnen auch nach dem Seitenwechsel beide Viertel. Beste Schützin der Veilchen Ladies war Brabencova mit 16 Punkten, auch Bujniak und Karambatsa (beide 10) punkteten zweistellig. Den Hauptgrund für die Niederlage machte Co-Trainer Jonas Fischer vor allem an der ersten Hälfte fest, „in der wir nicht mit der notwendigen Intensität verteidigt haben.“ Seinen Spielerinnen bescheinigte er nach dem Seitenwechsel eine deutliche Verbesserung.

Zudem richtete Fischer schon den Fokus auf das nächste Spiel: „Wir sind mit Blick auf unser Auswärtsspiel am Mittwoch in Halle froh, dass Jenny wieder zurück ist. Jetzt heißt es für uns weiter hart arbeiten.“ In Halle wartet die große Chance, einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf zu landen.