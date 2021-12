Veilchen gewinnen Krimi gegen Weißenfels

Die BG Göttingen hat ihren sechsten Sieg in der Basketball Bundesliga-Saison 2021/22 gesichert. Die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors gewann am Samstagabend ein umkämpftes Spiel gegen den Syntainics MBC 91:90 (43:45).

Vor 1.413 Zuschauern in der Göttinger Sparkassen-Arena hatten die südniedersächsischen Hausherren über das ganze Spiel Probleme, die offensivstarken Gäste aus Weißenfels mit ihrer Verteidigung zu stoppen. Aber die Göttinger kämpften sich in die Partie und hatten am Ende ein kleines bisschen mehr Glück als die „Wölfe“, deren letzter Wurf nicht fiel. Bester BG-Werfer war Kamar Baldwin mit 21 Punkten; Stephen Brown Jr. erzielte ein Double-Double (19 Punkte, 13 Assists). Für die Weißenfelser traf Jamel Morris am häufigsten (25 Zähler).

Schweres erstes Viertel für BG

Die Veilchen taten sich von Beginn an schwer gegen die aufopferungsvoll kämpfenden Gäste aus Weißenfels. Jake Toolson erzielte die erste BG-Führung per Dreier zum 5:4, Harper Kamp erhöhte auf 7:4 (2.). Doch weiter ließen die Mitteldeutschen die Göttinger erst einmal nicht davonziehen – im Gegenteil. Neuzugang Kostja Mushidi brachte die „Wölfe“ in Front (7:8/3.), aber Baldwin konterte zum 10:8 (4.). Dennoch lagen leichte Vorteile auf Seiten der Gäste, die immer wieder spektakulär punkteten und sich einen kleinen Vorsprung erarbeiteten (13:18/6.).

Moors rief seine Jungs in einer Auszeit zusammen, die aber zunächst wenig bewirkte. Das Team von „Wölfe“-Headcoach Igor Jovovic baute seinen Vorsprung auf 17:25 aus (8.). Ein kleiner Veilchen-Lauf sorgte dafür, dass der Rückstand nach den ersten zehn Minuten nur fünf Punkte betrug (23:28).

In den zweiten Abschnitt starteten die Gastgeber gut und kamen auf 30:32 heran, sodass Jovovic seine erste Auszeit nahm (14.). Seine Mannschaft schaffte es, in Führung zu bleiben und ihren Vorsprung wieder etwas auszubauen (32:38/16.). Vor allem unter den Körben waren die „Wölfe“ überlegen und sicherten sich in der ersten Hälfte fast doppelt so viele Rebounds wie die Göttinger (12:21). Doch bei den Veilchen übernahmen dann die Guards – Brown und Baldwin – und zogen durch einen 11:2-Lauf an den Gästen vorbei (43:40). Diese hatten aber wieder eine Antwort parat und sicherten sich die 43:45-Halbzeitführung.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie eng, sodass die Führung hin- und herwechselte. Toolson traf per Dreier zum 46:45, Mushidi aus der Distanz zum 46:50, Brown ebenfalls von jenseits der 6,75-Meter-Marke zum 51:50 (23.). Das sollte aber erst einmal die letzte BG-Führung für ein paar Minuten gewesen sein. Weil Brown und Co. aber kämpften und sich ihr Wurfglück erarbeiteten, holten sie in der 29. Minute die Führung zurück und setzten sich etwas ab (69:62/30.). Morris verkürzte vor dem Schlussviertel per Dreier noch auf 69:65.

Im letzten Abschnitt zeigten die Weißenfelser, dass sie sich noch lange nicht geschlagen gaben. Begünstigt durch ein unsportliches Foul von Brown an Nikola Rebic starteten die „Wölfe“ mit einem 0:7-Lauf ins Schlussviertel (69:72/31.).

Krimi in den Schlusssekunden

Nach Moors‘ Auszeit glich Mathis Mönninghoff per Dreier zum 72:72 aus, die Partie blieb weiterhin eng. Durch einen 9:0-Lauf, den Toolson per Vier-Punkte-Spiel (Dreier plus Freiwurf) zum 83:78 abschloss, zogen die Göttinger das Momentum auf ihre Seite (37.). Aber auch diesen Lauf konterten die Gäste und gingen 23 Sekunden vor dem Ende wieder in Führung (89:90). Im nächsten Angriff foulte Mushidi Baldwin, der beide Freiwürfe 18 Sekunden vor dem Ende sicher verwandelte. Im letzten Angriff kamen die „Wölfe“ noch einmal zum Wurf, der Rebic-Dreier verfehlte aber sein Ziel, sodass die BG glücklich gewann.

Roel Moors: „Es war ein schwieriges Spiel und keine Partie, wie ich sie gerne sehe, aber das Ergebnis sehe ich gerne. Das Spiel hätte in beide Richtungen gehen können. Am Ende waren es die Entscheidungen und das individuelle Talent von einem Kamar Baldwin, der das Spiel übernimmt.“