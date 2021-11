5. Herren des TTC Herzberg unterliegt denkbar knapp

Ob die Herbstferien-Pause „schuld“ war ist fraglich, auf alle Fälle konnte nur die Jugendmannschaft des TTC Herzberg an die guten Leistungen von Anfang Oktober anknüpfen.

Jamie Joel Hampel, Maxim Ruder, Maximilian Harenberg und Ersatz Luis Rusteberg setzten ihren eindrucksvolle Siegesserie fort und gaben beim 10:0 über den SV Altgandersheim lediglich einen Satz ab. Während sich die Stammspieler ihre Gegner regelrecht zurechtlegten, musste Luis in seinem ersten Einzel in die Satzverlängerung zum Sieg, siegte dafür im zweiten Spiel zuletzt sogar zu Null. Für die Herbstmeisterschaft fehlt noch das letzte Spiel in der Hinserie gegen Langenholtensen.

Die zweite Jugend musste in ihrem Spiel gegen den MTV Lauterberg anerkennen, dass auch dort gute Nachwuchsarbeit geleistet wird. Bei der 2:8-Niederlage konnten sich nur Luis Rusteberg und Niels Vogt jeweils gegen Micha Hildebrand durchsetzten, Ben Schweser und Finn Kevin Schaper blieb ein Erfolgserlebnis an dem Abend versagt.

Dass es eine spannende Partie wird, war der 5. Herrenmannschaft bei ihrem Auftritt in der Hördener Mehrzweckhalle klar, und so konnte sich bis zum Ende des zweiten Einzeldurchgangs keine Mannschaft absetzen. Knackpunkt waren dann die beiden verlorenen Spiele von Kai Dietrich und Petra Kuhn, die die Gastgeber mit 6:4 im Vorteil brachten.

Da Björn Wiegand/Kai Dietrich ihr Doppel relativ problemlos nach Hause brachten, wäre ein Unentschieden noch möglich gewesen, was Ralf Kellner/ Petra Kuhn jedoch leider nicht schafften und so die 5:7-Niederlage besiegelten.

Mit gleichem Ergebnis endete für die 6. Mannschaft das Spiel gegen die Spielgemeinschaft Osterhagen/Lauterberg IV. Hier muss allerdings angeführt werden, dass sich die Gäste auf Meisterschaftskurs befinden, während die Herzberger nur Rang 6 in der 4. Kreisklasse einnehmen.

Die Hausherren Michael Brakel, Manfred Becker, Jürgen Bergmann und Uwe Fröhlich waren weite Strecken der Partie vorn, nach der 5:3-Führung gingen auch hier im unteren Paarkreuz beiden Spiele an die Gäste und ebenso die Schlussdoppel zur 5:7-Niederlage.