TTC PeLaKa unterliegt dem Tabellenführer

Gegen den Tabellenführer der Bezirksliga SCW Göttingen II schlug sich die erste Herrenmannschaft des TTC PeLaKa ganz beachtlich. Thomas Büschleb/Torsten Nickel gewannen ihr Doppel, dann zogen die Gäste auf 1:6 davon. Anton Gaun und Nickel verkürzten. Janis Högemann schlug die gegnerische Nummer eins. Am Ende war es eine 4:9-Niederlage.

Die zweite Herrenmannschaft empfing in der Kreisliga in eigener Halle den TTV Scharzfeld I. Bis zum 2:2 durch das Eingangsdoppel Matthias Lange/Marc Lossie und im Einzel von Lange war die Partie ausgeglichen. Dann schlug die Stunde des hinteren Paarkreuzes durch Jan und Marc Lossie. Sie gewannen alle Einzel. Detlef Fromme steuerte einen Sieg zum unerwarteten 7:3-Erfolg.

Am folgenden Tag stand die Begegnung bei einem der Favoriten dieser Klasse an, der SG Osterhagen/Lauterberg I. Nach 0:3-Rückstand kämpften sich die Seestädter durch Lange und den Lossies zum Ausgleich. Keine der Mannschaften konnte sich absetzen. Durch zwei Fünf-Satz-Siege von Fromme und Marc Lossie, sowie das Schlussdoppel Fromme/Jan Lossie holte man mit 6:6 den ersten Auswärtspunkt.

Einen 7:0-Kantersieg gab es für die dritte Herrenmannschaft in der vierten Kreisklasse in der Aufstellung Henryk Pertko, Niklas Klose, Marvin Heinig und Sven Draber.

Einen klaren Auswärtserfolg hatte die ersten Damenmannschaft in der Bezirksoberliga bei der TTG Sattenhausen/Wöllmarshausen. Bis zur 3:2-Führung war die Partie noch offen, dann gewannen die Seestädterinnen vier Spiele hintereinander und siegten mit 8:3.

Die zweite Damenmannschaft tat sich schwer beim Tabellenletzten TSV Seulingen II, aber durch eine kämpferische Teamleistung entführte man dennoch beide Punkte. Zum Endresultat von 6:4 siegten das Doppel Aavje Friedmann/Anja Füllgrabe, im Einzel Christiane Meyer (2) , Friedmann (2) und Bettina Oepkes.

Spielbericht des TTC Herzberg

Jamie Joel Hampel, Maxim Ruder, Maximilian Harenberg und Ersatz Luis Rusteberg setzten ihre eindrucksvolle Siegesserie fort und gaben beim 10:0 über den SV Altgandersheim lediglich einen Satz ab.

Während sich die Stammspieler ihre Gegner regelrecht zurechtlegten, musste Rusteberg in seinem ersten Einzel in die Satzverlängerung zum Sieg, siegte dafür im zweiten Spiel sogar zu Null. Für die Herbstmeisterschaft fehlt noch das letzte Spiel in der Hinserie gegen Langenholtensen.

Die zweite Jugend musste in ihrem Spiel gegen den MTV Lauterberg anerkennen, dass auch dort gute Nachwuchsarbeit geleistet wird. Bei der 2:8-Niederlage konnten sich nur Rusteberg und Niels Vogt jeweils gegen Micha Hildebrand durchsetzten, Ben Schweser und Finn Kevin Schaper blieb ein Erfolgserlebnis an dem Abend verwehrt.

Dass es eine spannende Partie wird, war der 5. Herrenmannschaft bei ihrem Auftritt in der Hördener Mehrzweckhalle klar. So konnte sich bis zum Ende des zweiten Einzeldurchgangs keine Mannschaft absetzen. Knackpunkt waren dann die beiden verlorenen Spiele von Kai Dietrich und Petra Kuhn, die die Gastgeber mit 6:4 in Front brachten. Da Björn Wiegand/Kai Dietrich ihr Doppel problemlos nach Hause brachten, wäre ein Unentschieden noch möglich gewesen, was Ralf Kellner/Kuhn jedoch nicht schafften und so die 5:7-Niederlage besiegelten.

Mit gleichem Ergebnis endete für die 6. Mannschaft das Spiel gegen die Spielgemeinschaft Osterhagen/Lauterberg IV.

Hier muss allerdings angeführt werden, dass sich die Gäste auf Meisterschaftskurs befinden, während die Herzberger nur Rang sechs in der vierten Kreisklasse einnehmen.

Die Hausherren Michael Brakel, Manfred Becker, Jürgen Bergmann und Uwe Fröhlich waren über weite Strecken der Partie vorne, die Spiele im unteren Paarkreuz gingen jedoch an die Gäste und ebenso die Schlussdoppel zur 5:7-Niederlage.