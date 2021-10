Niedersachsenderby in Göttingen

Während bei der BG Göttingen durch drei Siege in Folge das Selbstvertrauen weiterhin wächst, ist beim kommenden Veilchen-Gegner am 31. Oktober Gegenteil der Fall.

Die EWE Baskets Oldenburg hatten sich den Start in die BBL-Saison sicherlich anders vorgestellt. Nur ein Sieg gelang den Nordwestdeutschen in den ersten fünf Liga-Spielen, auch im BBL-Pokal schieden die Baskets aus. Dennoch erwartet das Team von BG-Headcoach Roel Moors am Sonntag kein leichtes Niedersachsen-Derby.

„Oldenburg ist ein viel besseres Team, als es die Tabelle derzeit zeigt, und ein qualitativ hochwertiger Gegner“, sagt BG-Assistenztrainer Olivier Foucart. „Wir dürfen nicht anfangen zu träumen und zu denken, dass alles einfach für uns ist. Oldenburg wird hochmotiviert sein, dieses Spiel zu gewinnen.“

Das Team von Baskets-Headcoach Mladen Drijencic hat in Michal Michalak nicht nur den besten Scorer der vergangenen Saison in ihren Reihen, sondern in Max Heidegger auch den derzeit zweitbesten Punktesammler der aktuellen Spielzeit. Der US-amerikanisch-israelische Guard, der auch einen österreichischen Pass besitzt, erzielt im Schnitt 19,6 Punkte pro Spiel. „Michalak und Heidegger sind zwei Spieler, die Allround-Scorer sind und einfach punkten können“, erklärt Foucart.

Heidegger und Baldwin im Duell

Mehr Punkte als Heidegger erzielt nur BG-Guard Kamar Baldwin, der auf 22,3 Zähler kommt. Auf das direkte Duell der beiden können sich die Zuschauer freuen. Freude wird den Veilchen-Fans auch das Wiedersehen mit Ex-Veilchen Bennet Hundt bereiten, der in der Saison 2019/20 das lila Trikot trug und in diesem Sommer von Bamberg nach Oldenburg wechselte. Zu einem weiteren Rückkehrer, Tai Odiase, fehlt den BG-Anhängern der direkte Bezug – sie haben den US-Center in der vergangenen Spielzeit aufgrund der Corona-Regeln nicht einmal live in Lila spielen sehen. Odiase erhält von Drijencic rund 20 Minuten Einsatzzeit pro Partie – mit 5,3 Rebounds pro Spiel ist er bester Oldenburger in dieser Kategorie.

Nach Heidegger erzielen Michalak und der gerade neu verpflichtete Cameron Clark die zweitmeisten Baskets-Punkte (je 14,0 pro Partie). „Oldenburg hat in der Offensive einen sehr talentierten Kader und in Clark jetzt einen weiteren starken Spieler auf der Position des Power Forwards“, so Foucart.

Wenn alle Spieler fit sind, hat Drijencic die Wahl und muss einen seiner ausländischen Akteure aus dem Kader streichen. Die Oldenburger erzielen im Schnitt pro Spiel mehr Punkte als die BG (79,8 zu 77,3), lassen aber auch mehr gegnerische Zähler zu (83,8 zu 72,8). Zu den besten Teams der Liga gehören die Baskets bei den Ballverlusten – nur 12,2 Turnover leisten sich die Oldenburger pro Spiel.

Die Veilchen dürfen sich vom Tabellenplatz und der bisherigen Bilanz der Nordwestdeutschen nicht blenden lassen. Der Champions-League-Teilnehmer hat einen qualitativ hochwertigen Kader, der sich nach den Abgängen aber erst noch finden muss. „Oldenburg hat nur gegen Berlin hoch verloren, in allen anderen Partien hatten sie eine Chance, diese auch zu gewinnen. Sie sind dabei einen Weg zu finden, erfolgreich zu sein“, so Foucart. „Wir müssen weiterhin unseren defensiven Gameplan korrekt umsetzen und dem Gegner seine Stärken wegnehmen.“

Ticketinformationen für BG-Fans

Tickets für das Derby gibt es in der BG-Geschäftsstelle im Sartorius Basketball Lab am Schützenplatz, bei den bekannten Kartenvorverkaufsstellen, telefonisch über die Ticket-Hotline (0180-6050400) oder im Online-Ticketshop. Für Kurzentschlossene öffnet die Tageskasse an der Sparkassen-Arena am Sonntag um 13.30 Uhr.