Northeimer HC empfängt den Ligaprimus

Northeim. Die Handballer der Eintracht aus Hildesheim sind am 29. Oktober zu Gast in der Göttinger Sparkassenarena.

Die Handballer des Northeimer HC haben am vergangenen Samstag beim HC Burgenland mit 33:29 (16:12) gewonnen und sich damit optimal für das Highlightspiel der Drittligasaison eingestimmt. Am Freitag, 29. Oktober, um 20 Uhr öffnet die Göttinger Sparkassenarena einmal wieder ihre Tore. Als Gegner kommt kein Geringerer als der Aufstiegsfavorit und ehemalige Bundesligist vom HC Eintracht Hildesheim.

Die Hildesheimer sind nach sechs Spielen in dieser Saison weiterhin verlustpunktfrei und stehen folgerichtig auch an der Tabellenspitze. Das Saisonziel der Hildesheimer ist klar definiert, die Niedersachsen wollen in die zweite Bundesliga aufsteigen. Hierfür steht dem Team um dem ehemaligen NHC-Spieler Lothar von Hermanni ein starker Kader mit vielen ehemaligen Zweitligaspielern, die zum Teil vor der Saison zur Eintracht gewechselt sind, zur Verfügung.

NHC spielt ohne Druck

Bei dieser Ausgangssituation kann der NHC ohne Druck in das Spiel gehen und befreit aufspielen. Die Northeimer selbst gewannen in der vergangenen Woche ein wichtiges Spiel zu Gast in Naumburg an der Saale beim HC Burgenland. Damit konnte die Mannschaft von Carsten Barnkothe und Nicolai Hansen den direkten Konkurrenten im Kampf gegen die Abstiegsrunde etwas distanzieren und verhindern, dass der HC Burgenland vorbeizieht.

Die Südniedersachsen befinden sich momentan auf dem sechsten Tabellenplatz und damit hauchdünn vor der drohenden Abstiegsrunde. Die bisherige Saison verlief für die Barnkothe-Sieben eher wellenförmig, neben positiven Erlebnissen, wie beim Auftakt gegen die zweite Mannschaft des TSV Burgdorf, gab es auch Dämpfer wie bei der Heimniederlage gegen Handball Hannover-Burgwedel.

Der Saisonbeginn war mit zwei Siegen gegen Burgdorf und Anhalt Bernburg sehr erfolgreich, danach fiel man mit drei – zum Teil erwartbaren – Niederlagen in ein kleines Loch. Auch ohne seinen Leistungsträger Tim Gerstmann, der sich im Spiel gegen die Bundesligareserve des SC Magdeburg am Knie verletzte, fand die Mannschaft aber wieder in die Spur, auch wenn die Niederlage vor zwei Wochen gegen Handball Hannover-Burgwedel wehtut. Die Landeshauptstädter waren bis dahin noch ohne eigenen Punkt und entführten dann die Zähler aus der Stadionsporthalle Einbeck.

Nachdem die Eintracht die Saison mit zwei sehr hohen Heimsiegen startete, gab es zuletzt zwei knappere Ergebnisse gegen die zweite Mannschaft des SC Magdeburg und gegen den MTV Braunschweig. Die Chance für den NHC den großen Favoriten zu ärgern, ist also da.

Schuster wird Nationalspieler

Mit besonderem Rückenwind dürfte der Luxemburger Joe Schuster in das Spiel gehen. Schuster wurde nach guten Leistungen für die kommenden Länderspiele seiner Farben gegen Portugal und die USA nominiert.

Es gibt aufgrund der 2G-Regel – für minderjährige Schüler gilt 3G – keine Zuschauerbegrenzungen. Daher würde sich der NHC über 800 Zuschauer freuen. Die Hallentore öffnen am Spieltag bereits um 18.30 Uhr. Der NHC rechnet mit einem großen Andrang, bisher wurden bereits mehr als 500 Tickets verkauft, und empfiehlt daher die frühzeitige Anreise.

sis