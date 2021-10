Arsenal debütiert in Göttingen

Beim heutigen Mediengespräch bei der Sparkasse Göttingen wurde der erste Teilnehmer für den Sparkasse-&-VGH-Cup 2022 vorgestellt. Rainer Hald verkündete mit Lutz Renneberg die erstmalige Teilnahme des englischen Premier-League-Klubs Arsenal London.

„Ich freue mich zunächst mal darauf, dass wir im Januar 2022 endlich wieder Spitzenfußball in der Lokhalle sehen“, sagt Rainer Hald. Mit der Zusage von Arsenal London zeigte sich, dass die Attraktivität des Cup trotz des Corona-bedingten Ausfalls im Jahr 2021 ungebrochen ist. „Die letzten 18 Monate waren sehr herausfordernd, aber diese Zusage beflügelt unser Organisationsteam mit den vielen ehrenamtlichen Helfern“, zeigt sich Lutz Renneberg erfreut.

Bei Arsenal London ist Per Mertesacker Academy Director. Sein Vater Stefan war bereits vor Jahren als Scout von Hannover 96 regelmäßig beim Sparkasse-&-VGH-Cup zu Gast. „Stefan Mertesacker war gleichzeitig auch Dozent der Sparkassen-Akademie in Hannover und hat die Einladung positiv unterstützt“, so Hald weiter. „Aktuell gehen wir davon aus, dass der Sparkasse-&-VGH-Cup 2022 unter Anwendung der 2G-Regeln für Zuschauerinnen und Zuschauer, die Mannschaften, die Sponsoren sowie die ehrenamtlichen Helfer stattfinden wird“, erklärt Renneberg.

Unter diesen Voraussetzungen wäre zum jetzigen Zeitpunkt ein voll besetztes Turnier möglich. Die letztendliche Entscheidung erfolgt in Abstimmung mit den zuständigen Behörden.

Kuhle und Riethig sind Schirmherren

Konstantin Kuhle und Marcel Riethig werden ab sofort Schirmherren des Sparkasse-&-VGH-Cup. „Wir freuen uns, dass wir mit Konstantin Kuhle und Marcel Riethig die zwei neuen Schirmherren unseres Turniers bekannt geben können“, sagt Lutz Renneberg, Geschäftsführer des Turniers.

Der Bundestagsabgeordnete Kuhle tritt damit die Nachfolge vom überraschend verstorbenen Thomas Oppermann an, der das Turnier seit 1989 begleitet und in den letzten Jahren herausragend unterstützt hat. „Ich freue mich sehr, Schirmherr dieses einzigartigen Turniers zu sein. Es ist mir eine große Ehre. Der Sparkasse-&-VGH-Cup ist ein sehr wichtiges Aushängeschild für Göttingen und besitzt eine große internationale Strahlkraft“, so Kuhle.

Neu-Landrat Marcel Riethig übernimmt die Schirmherrschaft von seinem Vorgänger Bernhard Reuter. „Der Sparkasse-&-VGH-Cup ist das größte U19-Hallenturnier in Europa. Alle Jugendspieler in Südniedersachsen und weit darüber hinaus wollen gerne dort mitspielen. Das Turnier verbindet die Menschen in unserer Region über Vereins-Grenzen hinaus und ist ein toller Botschafter des Landkreis Göttingen. Das unterstütze ich sehr gerne“, so Riethig.

Die 32. Auflage des Hallenturniers findet vom 6. bis 9. Januar 2022 in der Lokhalle in Göttingen statt.