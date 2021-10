Sportschießen: Michaela Müller-Thöle und ihr Team von der SB Freiheit wollen mit voller Konzentration in die Spiele am 23. und 24. Oktober 2021 gegen Ladekop und Kamen gehen.

Freiheit. In der 1. Bundesliga Luftgewehr steht für die Schützenbrüderschaft das zweite Wettkampfwochenende an. Die Mannschaft tritt in Gölzau/Saale an.