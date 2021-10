BG Göttingen verliert in Braunschweig völlig den Faden

Die BG Göttingen ist im Achtelfinale des BBL-Pokals ausgeschieden. Die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors verlor am Samstagabend bei den Basketball Löwen Braunschweig 77:97 (45:45). Vor 1.586 Zuschauern in der Braunschweiger Volkswagen Halle zeigten die Gäste aus Göttingen nur im ersten Viertel eine akzeptable Leistung. Danach ließen die Südniedersachsen sich von den Löwen deren Spiel aufzwingen. Besonders im letzten Viertel gelang den Veilchen fast gar nichts mehr. Bester BG-Werfer war Zack Bryant mit zwölf Punkten. Für Braunschweig traf Robin Amaize am häufigsten (25 Zähler).

Die Veilchen starteten gut und gingen durch einen Dreier von Akeem Vargas 6:2 in Front (2.). Die Gastgeber benötigten ein bisschen Zeit, um ins Spiel zu finden, glichen dann aber zum 8:8 aus (4.). Das Duell blieb zunächst eng, bevor ein Drei-Punkte-Spiel von Harper Kamp und ein Dreier von Jake Toolson die BG auf 18:11 davonziehen ließ (7.). Der überragende Amaize konterte sofort mit vier Punkten in Folge, aber Toolson und Kamp waren wieder zur Stelle (24:15/9.). Mit einer 28:21-Führung endete das erste Viertel.

Das zweite Viertel begannen die Göttinger mit einem Dreier von Mathis Mönninghoff zum 31:21. Doch auch dieses Mal antworteten die Braunschweiger (31:28, 13.). Die BG bekam nun zunehmend Probleme in der Verteidigung, glich diese zunächst aber durch ihre Offensive aus. Amaize brachte die Hausherren schließlich per Dreier doch in Führung, in die Pause ging es mit einem 45:45.

BG-Lauf wird gekontert

Nach dem Seitenwechsel bewegten sich beide Teams auf Augenhöhe. Nach einem Löwen-Dreier von Martin Peterka zum 50:54 ließen die Veilchen einen 9:1-Lauf folgen (27.). Das sollten aber die letzten BG-Punkte des Abschnitts gewesen sein, während Braunschweig das Viertel mit einem 0:10-Lauf zum 59:63 beendete.

Im Schlussabschnitt war der Korb für die Göttinger weiterhin wie vernagelt. Die Löwen bestraften die Unkonzentriertheiten der Gäste immer wieder und spielten sich in einen Rausch, während den Veilchen kaum noch etwas gelang. So wurde es eine am Ende deutliche Niederlage. „Braunschweig hat ohne Frage verdient gewonnen. Obwohl sie erst vor zwei Tagen ein Spiel hatten, das in die Verlängerung gegangen ist, haben sie mit mehr Energie gespielt als wir. Es ist nicht akzeptabel, wie wir gespielt haben“, wurde Moors nach Spielschluss deutlich.