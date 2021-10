Rainer Behrens erhält Goldene Ehrennadel des Landessportbunds

Kürzlich fand der Kreisverbandstag des NLV-Kreises Osterode statt. Ein besonderer Moment der Versammlung war, als Rainer Behrens die Goldene Ehrennadel des LSB Niedersachsen verliehen bekam. Der eigens angereisten Renate Wagner vom KSB Göttingen-Osterode war es auch ein persönliches Anliegen, den „Kopf der LG Osterode“ zu ehren.

Sie erinnerte, Behrens sei mit 19 Jahren Schatzmeister des MTV Förste geworden und habe allein dieses Amt fast dreißig Jahre übernommen. Inzwischen sei er seit vielen Jahren Kassenwart und Schriftwart des NLV-Kreises – und natürlich seit zwölf Jahren „Cheforganisator des Internationalen Leichtathletik-Meetings“, eine „für viele namhafte Sportlerinnen und Sportler bundesweit sehr beliebte und wichtige Veranstaltung.“ Behrens habe es sogar in beiden Jahren der Pandemie geschafft, das Meeting zwar mit Einschränkungen und ohne Zuschauer, aber gleichwohl mit großem Erfolg auszurichten.

Seine Pressearbeit für die LG Osterode sei vom Feinsten, er sei außerdem oft als Kampfrichter anzutreffen und bei Senioren-Wettkämpfen in Bezirk wie Land auch selbst „sportlich mit Turnschuhen“ am Start. Wagner fasste es so zusammen: Behrens sei „auf ganzer Länge seit Jahrzehnten für den Sport im Landkreis und in der Stadt Osterode ehrenamtlich unterwegs“. Deshalb sei seine Ehrung „längst überfällig“ gewesen.