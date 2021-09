Veilchen dürfen Arena wieder voll machen

Für grandiose Stimmung haben rund 2.000 Zuschauer am vergangenen Sonntag in der Sparkassen-Arena gesorgt – ab sofort darf die Heimspielstätte der BG Göttingen sogar wieder voll ausgelastet werden. Das bedeutet, dass Dauerkarten-Besitzer bis auf Weiteres ihre Dauerkarten nutzen können und sich keine neuen Plätze einbuchen müssen.

Der Einzelkarten-Vorverkauf für die BBL-Partien gegen die Telekom Baskets Bonn (Samstag, 9. Oktober, 18 Uhr), die MHP RIESEN Ludwigsburg (Samstag, 16. Oktober, 18 Uhr) und die EWE Baskets Oldenburg (Sonntag, 31. Oktober, 15 Uhr) hat bereits begonnen. „Die Atmosphäre am Sonntag war fantastisch – das haben wir wirklich vermisst“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. „Jetzt hoffen wir, dass die Sparkassen-Arena gegen Bonn noch voller wird.“

Weiterhin gilt bei den Heimspielen der BG Göttingen die 2G-Regel. Allerdings passen die Veilchen ihre Vorgaben der neuen Corona-Verordnung in Niedersachsen an, so dass Personen bis 18 Jahre nicht geimpft sein müssen und auch keinen Testnachweis benötigen. Kinder unter sechs Jahren kommen ohne Beschränkungen in die Arena. Ausnahmen gibt es auch für nicht impffähige Personen – diese benötigen einen medizinischen Nachweis und einen negativen Test.

Beim Spiel am Sonntag gegen Bamberg war der Großteil der Zuschauer frühzeitig da, so dass die Schlangen vor Spielbeginn abgearbeitet werden konnten und keiner die ersten Spielminuten verpasste. „Das hat wirklich sehr gut funktioniert, wir danken den Zuschauern für diese Disziplin“, lobt Meinertshagen. Zudem bittet die BG darum, alle notwendigen Dokumente bereitzuhalten. Vereinzelt hatten Zuschauer keinen Personalausweis dabei, so dass ihnen der Zutritt verwehrt werden musste.

Eintrittskarten gibt es im Online-Ticketshop unter www.bggoettingen.de.