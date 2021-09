Lasfelde. In der Bezirksliga trennen sich der TTC PeLaKa und der TSV Langenholtensen nach einer Nervenschlacht mit einem gerechten 8:8-Unentschieden.

Tischtennis Zuschauer in Lasfelde sehen eine hochspannende Partie

Den Zuschauern in der Lasfelder Sporthalle wurde beim beim Tischtennis-Match der ersten Herrenmannschaft des TTC PeLaKa in der Bezirksliga gegen den TSV Langenholtensen II einiges geboten. Janis Högemann/Christoph Klein setzten sich als Spitzendoppel knapp in fünf Sätzen durch, während Alexander und Anton Gaun im Entscheidungssatz verloren. Thomas Büschleb/Torsten Nickel konnten zum 2:1 punkten.

Im vorderen Paarkreuz gingen beide Einzel durch Högemann und Klein klar an den TTC PeLaKa zur 4:1-Führung. Das mittlere Paarkreuz hatte keinen guten Tag und musste die Überlegenheit der Kontrahenten neidlos anerkennen. Danach punkteten Anton Gaun und Nickel sicher zum 6:3. Nachdem dann jedoch vorne die Punkte ausblieben und wiederum das mittlere Paarkreuz verlor, stand es plötzlich 6:7. Anton Gaun und Nickel kämpften zur Begeisterung der Zuschauer ihre Gegner jeweils im fünften Satz nieder – das 8:7 für den TTC. Im abschließenden Doppel hatten die Seestädter keine Chance. Und so endete ein spannendes und kampfbetontes, aber stets faire Match mit einem gerechten 8:8.

Die zweite Herrenmannschaft des TTC hatte beim SuS Tettenborn in der Kreisliga nicht viel auszurichten und verlor mit 1:7. Den Ehrenpunkt holte das Doppel Matthias Lange/Marc Lossie.

Die zweite Damenmannschaft reiste in der Kreisliga zum TSV Jahn Hemeln an die Weser. Bis zum 2:2 konnte sich kein Team einen Vorteil erspielen. Mit zwei nervenaufreibenden Spielen, die Aavje Friedmann und Bettina Oepkes jeweils in fünf Sätzen gewannen, erkämpfte sich der TTC einen entscheidenden Vorteil. Dieser Vorsprung wurde bis zum Schluss verteidigt, die Damen siegten mit 6:4. Die Punkte holten Oepkes (3), Friedmann (2) und Anja Füllgrabe.