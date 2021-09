B-Jugend des JFV Rhume-Oder setzt sich erneut durch

Osterode. Am Wochenende stand für die Nachwuchsteams auf Bezirksebene der Start in die Punktspielsaison an. Für die Altkreis-Teams war die Ausbeute durchwachsen.

Am Wochenende stand für die Nachwuchsmannschaften auf Bezirksebene der Start in die Punktspielsaison an. Für die Teams aus dem Altkreis war die Ausbeute durchwachsen.

Wie bereits im Bezirkspokal in der Vorwoche musste sich die C-Jugend des TuSpo Petershütte in der Bezirksliga gegen den SC Hainberg geschlagen geben. Die Mannschaft von Justin Duus fand gut in das Spiel, musste nach einer guten Spielverlagerung jedoch den ersten Gegentreffer hinnehmen (10.). Anschließend ließ man hinten wenig zu, verpasste trotz guter Chancen aber den Ausgleich. Durch ein unglückliches Eigentor erhöhte Hainberg, doch die Seestädter ließen sich nicht unterkriegen, John Luca Köhn traf zum Anschluss her (1:2, 42.). Die Duus-Elf spielte weiter nach vorne, hatte jedoch nicht das nötige Glück. Stattdessen traf Hainberg noch zweimal, am Ende stand eine 1:4-Niederlage. „Das Ergebnis ist zu hoch, ich bin mit der Leistung der Mannschaft aber zufrieden“, so Duus.

Starker Schlussspurt des TuSpo

Ein aufregendes Spiel bot sich den Zuschauern in der B-Jugend-Bezirksliga zwischen der TSG Bad Harzburg und dem TuSpo Petershütte. Auf dem Hockeyfeld in Bad Harzburg ging der Gastgeber in der 7. Minute durch Timo Washausen in Führung. Den Ausgleich in der 26. Minute durch Gian-Luca Filice konterten die Nordharzer in Person von Niklas Hogeback und Washausen prompt. Tim Kaluger verkürzte zum 2:3-Halbzeitstand (40.). Den besseren Start erwischte dann erneut die TSG, Washausen machte seinen Dreierpack perfekt. Anschließend wurde es hitzig, es gab je einen Platzverweis und eine Zeitstrafe auf beiden Seiten (67.). TuSpo hatte am Ende die besseren Nerven und glich in der Schlussphase noch aus, Paul Sutormin (80.) und Jannik Blum (80.+5) waren erfolgreich. „Die Einstellung und Moral war am Ende vom gesamten Team sehr gut“, lobte Trainer Jonny Retzlaff.

Die B-Jugend des JFV Rhume-Oder ist erfolgreich in die Bezirksliga-Saison gestartet. Beim 6:2 (3:0) gegen den FC Grone agierte man von Beginn überlegen und ging durch einen Doppelschlag von Noah Kühn bereits nach einer Viertelstunde mit 2:0 in Führung. Bjarne Wiertelorz vor und Justus Schmidt kurz nach der Pause sorgten dann für die Entscheidung. Nachdem Grone durch einige Unkonzentriertheiten der JFVler auf 4:2 verkürzen konnte, war es Julien Heiser, der mit zwei Treffern für den 6:2-Endstand sorgte. Einziger Wermutstropfen ist die schwere Handverletzung von JFV-Ersatztorwart Paul Benedix. Nach Eric Dörnte ist es bereits der zweite längerfristige Ausfall auf der Torwartposition.

Für die A-Jugend des TuSpo Petershütte sollte es in der Landesliga das erwartet schwere Spiel werden. Zu Hause unterlag man dem MTV Wolfenbüttel mit 1:7 (1:6). Der Start für die Seestädter war dabei denkbar ungünstig, denn nach einem Zusammenstoß zweier TuSpo-Spieler musste man bereits in der ersten Minute wechseln. Wolfenbüttel kontrollierte das Spiel, ohne zunächst gefährlich zu werden. Nach einer Ecke fiel das 0:1 durch Noah Schöngart, kurze Zeit später erhöhte Linus Queißer auf 0:2 (15.). Nach einem Patzer in der MTV-Hintermannschaft schöpfte man auf TuSpo-Seite aber Hoffnung, der Anschluss war durch ein Eigentor wieder hergestellt (17.). Doch vor der Halbzeit sorgten Queißer (3) und Rifat Sabani für die Vorentscheidung (1:6). Der Treffer in der zweiten Halbzeit fiel per direktem Freistoß (1:7, 51.). „Wolfenbüttel war uns in allen Belangen überlegen, trotzdem fallen einige Tore zu einfach“, bilanzierten Fabian Böttcher und Simon Schmidt.

Hitziges Derby in Rhumspringe

Mit einer knappen 0:1-Niederlage beim SV Rotenberg ist die A-Jugend des JFV Rhume-Oder in die Punktspielsaison der Bezirksliga gestartet. In dem Derby war von Beginn an viel Feuer. Der SVR fand zunächst besser ins Spiel und nutze die anfängliche Unkonzentriertheit des JFV eiskalt aus. Luis Piepenbring traf bereits in der dritten Minute für die Rotenberger. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte gab es kaum nennenswerte Szenen, das Spiel fand hautsächlich zwischen den Strafräumen statt. Der JFV konnte das Geschehen ausgeglichen gestalten, es entwickelte sich eine Partie mit vielen Zweikämpfen und auch einigen Nickligkeiten.

Im zweiten Abschnitt dominierten die Gäste das Spiel, wenn auch mit wenig Abschlüssen auf das gegnerische Tor. Ein richtiger Spielfluss kam weiterhin nicht auf, immer wieder sorgten Fouls für Unterbrechungen. Insgesamt gab elf gelbe Karten und vier Zeitstrafen, aber auch die temporäre Überzahl nutzte keine der Mannschaften. In der Schlussviertelstunde drängte der JFV auf den durchaus verdienten Ausgleich, doch am Ende blieb es beim 1:0 für die Gastgeber.

sis