Die Tischtennis-Regionsmeisterschaften stehen an

Göttingen. Die verschiedenen Konkurrenzen der Jugend und Erwachsenen werden am 9. und 10. Oktober in der Sporthalle in Geismar ausgetragen.

Nachdem der Punktspielbetrieb und die ersten Pokalwettbewerbe im Tischtennis gestartet sind, stehen in Kürze auch die Regionsmeisterschaften des TTRV Südniedersachsen an. Diese finden am 9. und 10. Oktober in Göttingen in der Sporthalle Geismar 1 für die Altersklassen Erwachsene und Jugend statt. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr ein Hygienekonzept und einen Kontaktbogen, der im Vorfeld ausgefüllt werden muss.

Gespielt wird in den verschiedenen Konkurrenzen jeweils in Vierer-Gruppen. Die beiden Erstplatzierten qualifizieren sich für die Hauptrunde, diese wird im Modus Einfach-K.o. gespielt. Im Erwachsenenbereich werden zudem Doppelkonkurrenzen angeboten.

„Aufgrund den erschwerten Bedingungen zur Durchführung von Individualmeisterschaften haben wir uns dazu entschlossen, die Regionsmeisterschaften Senioren erneut abzusagen. Dies fiel uns nicht leicht und wir hoffen, dieses Turnier im nächsten Jahr wieder anzubieten“, informiert zudem Ralf Kleinecke vom TTRV-Vorstand.

Weitere Informationen und die genaue Ausschreibung unter www.ttrv-suedniedersachsen.de. Meldeschluss ist der 4. Oktober, bis 18 Uhr müssen die Meldungen per E-Mail an turniermeldung@ttrv-suedniedersachsen.de eingegangen sein. Nachmeldungen am Turniertag sind zur Auffüllung der Felder möglich.