Kevin Oppermann vom SC HarzTor hat jetzt die B-Lizenz

Barsinghausen. Zusammen mit 23 weiteren Kandidaten hat der Trainer in Barsinghausen erfolgreich die Prüfung zur Trainer-B-Lizenz abgelegt.

24 Kandidaten haben erfolgreich die Prüfung zur Trainer-B-Lizenz abgelegt. Unter der Regie vom Vorsitzenden des Verbandsausschusses für Qualifizierung, Dieter Neubauer, bestanden sie ihre Prüfung nach 120 Unterrichtseinheiten in der NFV-Akademie Barsinghausen. Unterstützt wurde Neubauer von den NFV-Trainern Martin Mohs, Thomas Pfannkuch, Arndt Westphal, Tim Schwabe, Per Michelssen, Kim Neubert und Georgi Tutundjiev.

Zu den erfolgreichen Absolventen gehört auch Kevin Oppermann vom SC HarzTor. Der Herzberger war von 2017 bis zum Sommer diesen Jahres im Qualifizierungsausschuss als Kreisauswahltrainer tätig. In dieser Zeit hat er Thomas Hellmich auch als Referent in der Trainerausbildung unterstützt. Seit dem Sommer ist Oppermann als Trainer der ersten Herren bei der SG Pferdeberg in der 1. Kreisklasse engagiert.