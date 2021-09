Veilchen können noch mehr Fans in die Halle lassen

Am Sonntag startet die BG Göttingen in die neue Saison der Basketball Bundesliga. Und so kurz vor dem ersten Heimspiel gegen Brose Bamberg, die ab 15 Uhr in der Sparkassen-Arena zu Gast sind, gibt es tolle Neuigkeiten für alle Basketball-Fans. Die neue Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen macht es möglich, dass die Veilchen die Zuschauerkapazität noch einmal erhöhen – auch schon für das Duell mit den Franken.

„Das ist für uns natürlich eine sehr gute Nachricht“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. „Allerdings werden wir es nicht schaffen, bis Sonntag die volle Kapazität zur Verfügung zu stellen. Das ist mit den bereits gebuchten Tickets und Dauerkarten technisch und organisatorisch einfach nicht umsetzbar.“ Aufgrund der vorherigen Verordnungen hatten die Veilchen zunächst mit 1.800 zugelassenen Besuchern geplant.

Für das Spiel am Sonntag muss aufgrund der 2G-Regel auf entsprechende Abstände nicht mehr geachtet werden, so dass mehr Tickets in den Vorverkauf gehen können – die Stehplätze dürfen voll ausgelastet werden. Für Dauerkarten-Kunden bleibt es aber bei ihren für das Spiel gegen Bamberg neu eingebuchten Plätzen und den neuen Tickets, die Plastik-Dauerkarte wird für das Spiel gegen Bamberg weiterhin keine Gültigkeit haben. „Wir gehen momentan davon aus, dass ab dem Heimspiel gegen Bonn dann die volle Auslastung möglich ist und die Dauerkarten auch ganz normal gelten“, sagt Meinertshagen.

Weitere Infos zum Hygienekonzept und der Online-Ticketshop unter www.bggoettingen.de.