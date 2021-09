Der Leichtathletik-Nachwuchs misst sich im Jahnstadion

Die Leichtathletik-Saison 2021 ist doch nicht wettkampflos geblieben. Nach genau einem Jahr coronabedingter Pause als Veranstalter konnte der NLV-Kreis Osterode am Samstag für den Leichtathletik-Nachwuchs die Kreismeisterschaften im Mehrkampf im Osteroder Jahnstadion ausrichten.

Angesichts der besonderen Umstände und der eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten können die Veranstalter mit fast 70 teilnehmenden Kindern aus neun Vereinen recht zufrieden sein. Und das bewährte Team aus Organisatoren, Kampfrichtern und Helfern ist auch noch nicht aus der Übung: Vom ersten Startschuss bis zur letzten kontaktlosen Siegerehrung vergingen kaum zweieinhalb Stunden.

Köhler läuft die schnellste Zeit

Seine Aufgabe am schnellsten erledigte allerdings Manuel Köhler (LG Osterode) – nämlich im Sprint der M13. Seine 10,22 Sekunden über die 75 Meter brachten ihm alleine satte 487 Punkte für Drei- und Vierkampf ein. Insgesamt bedeuteten seine 1.708 Zähler im Vierkampf die höchste Punktzahl des Tages, knapp gefolgt von den 1.696 Punkten, die Vereinskollegin Emmi Wittenberg im Vierkampf der W13 holte. Auch Luzie Patzer (LG Osterode) kam im Vierkampf der W12 auf deutlich mehr als 1.600 Zähler, sie konnte besonders in den Sprungdisziplinen punkten. Hier ging es für sie exakt 4,00 Meter weit (435 Punkte) beziehungsweise starke 1,40 Meter hoch (444).

Manuel Köhler (LG Osterode) holte die meisten Punkte des Tages auch dank seiner 4,42 Meter im Weitsprung. Foto: NLV-Kreis / Boris Janssen

Einen richtig weiten Satz zeigte Dana Vogt vom MTV Osterode mit 3,65 Meter im Weitsprung der W10. Mit ihren 8,47 Sekunden ließ sie im 50 Meter-Sprint ebenfalls alle anderen ihrer Altersklasse hinter sich. So war ihr der Titel in der größten Konkurrenz des Tages natürlich sicher. Im Dreikampf der M12 konnte sich Felix Leonhardt (LG Osterode) nicht nur über den ersten Platz freuen, sondern auch darüber, dass er die 1.000 Punkte-Marke geknackt hatte. Das gelang Jannik Just (LG Osterode) in der M11 zwar nicht ganz, aber mit seinen 4,01 Meter im Weitsprung setzte er ein deutliches Zeichen.

Einige knappe Ergebnisse

So einige Male ging es an diesem Tag ganz schön knapp zu. Im Dreikampf der M8 zum Beispiel lagen zwischen Sieger Erik Wemheuer (TV Germania Hattorf) und dem bereits Drittplatzierten Andreas Fiosins (MTV Osterode) gerade einmal 20 Punkte Unterschied. Zweiter wurde hier Adam Duda vom MTV Osterode. Im Dreikampf der W11 trennten Kreismeisterin Selma Schmidt und die Zweitplatzierte Elsa Werner (beide LG Osterode) ganze neun Zähler. Und in der W8 bewiesen Mathilda und Lotta Krysewski (MTV Osterode), dass sich Zwillinge zuweilen auch in ihren sportlichen Leistungen ziemlich stark ähneln – so stark, dass sich Lotta um nur fünf Punkte geschlagen geben musste.

Die mit Abstand jüngsten Teilnehmer des Tages kamen vom MTV Gittelde: Maximilian Lehn (Jahrgang 2016) und Lenn Jaro Fricke (2018). Für ihre Ergebnisse waren in den Tabellen noch überhaupt gar keine Punkte vorgesehen. Aber für die beiden war es wohl schon das Größte, zum ersten Mal Osteroder Wettkampfluft zu schnuppern. Dabeisein ist eben doch alles, und hoffentlich im nächsten Jahr wieder öfter möglich.

Kontaktlos, aber natürlich trotzdem nicht ohne Urkunden und Medaillen erfolgte die Siegerehrung für die jüngsten Teilnehmerinnen in der W6 (von links): Ava Köster (TSV Schwiegershausen), Aliya Kemmling und Katelin Hesz (beide MTV Gittelde). Foto: NLV-Kreis / Boris Janssen

Im Dreikampf der U14 sind folgende Disziplinen zu absolvieren: 75 Meter, Weitsprung und Ballwurf. Ab der U12 sind es 50 Meter, Weitsprung Schlagballwurf. Im Vierkampf kommt als zusätzliche Disziplin der Hochsprung hinzu.

Die Erstplatzierten

M13 Dreikampf: Manuel Köhler (LG Osterode), 1.281 Punkte (10,22 Sek., 4,42 m, 41,00 m)M13 Vierkampf: Manuel Köhler (LG Osterode), 1.708 Punkte (10,22 Sek., 4,42 m, 1,40 m, 41,00 m)M12 Dreikampf: Felix Leonhardt (LG Osterode), 1.012 (11,58 Sek., 3,66 m, 33,00 m)M11 Dreikampf: Jannik Just (LG Osterode), 969 (8,10 Sek., 4,01 m, 29,00 m)M11 Vierkampf: Jannik Just (LG Osterode), 1216 Punkte (8,10 Sek., 4,01 m, 1,08 m, 29,00 m)M10 Dreikampf: Arvid Klages (MTV Förste), 726 Punkte (9,44 Sek., 3,57 m, 22,00 m)M9 Dreikampf: Bastian Pfeifer (TV Germania Hattorf), 740 Punkte (8,84 Sek., 3,22 m., 22,50 m)M8 Dreikampf: Erik Wemheuer (TV Germania Hattorf), 526 Punkte (10,24 Sek., 2,47 m, 22,50 m)M7 Dreikampf: Ole Giza (SC HarzTor), 450 Punkte (9,85 Sek., 2,38 m, 14,00 m)M6 Dreikampf: Max Waßmann (TSV Schwiegershausen), 257 Punkte (11,14 Sek., 1,94 m, 11,00 m)M5 Dreikampf: Maximilian Lehn (MTV Gittelde), keine Punktewertung (15,59 Sek., 0,99 m, 5,00 m)M3 Dreikampf: Lenn Jaro Fricke (MTV Gittelde), keine Punktewertung (38,32 Sek., 0,81 m, 2,50 m)

W13 Dreikampf: Emmi Wittenberg (LG Osterode), 1.277 Punkte (10,97 Sek., 4,22 m, 29,50 m)W13 Vierkampf: Emmi Wittenberg (LG Osterode), 1.696 Punkte (10,97 Sek., 4,22 m, 1,36 m, 29,50 m)W12 Dreikampf: Luzie Patzer (LG Osterode), 1.202 Punkte (11,20 Sek., 4,00 m, 26,50 m)W12 Vierkampf: Luzie Patzer (LG Osterode), 1.646 Punkte (11,20 Sek., 4,00 m 1,40 m, 26,50 m)W11 Dreikampf: Selma Schmidt (LG Osterode), 947 Punkte (8,92 Sek., 3,25 m, 22,50 m)W11 Vierkampf: Selma Schmidt (LG Osterode), 1.235 Punkte (8,92 Sek., 3,25 m, 1,16 m, 22,50 m)W10 Dreikampf: Dana Vogt (MTV Osterode), 937 Punkte (8,47 Sek., 3,65 m, 14,50 m)W9 Dreikampf: Hanna Roloff (SC HarzTor), 687 Punkte (9,88 Sek., 2,54 m, 16,50 m)W8 Dreikampf: Mathilda Krysewski (MTV Osterode), 699 Punkte (10,30 Sek., 2,84 m, 16,50 m)W7 Dreikampf: Lina Heinze (MTV Osterode), 580 Punkte (10,41 Sek., 2,66 m, 11,00 m)W6 Dreikampf: Ava Köster (TSV Schwiegershausen), 477 Punkte (10,74 Sek., 2,25 m, 10,00 m)Sämtliche Ergebnisse gibt es online unter www.lgosterode.de.