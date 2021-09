Im Match-Tiebreak haben die TCO-Spielerinnen die Nase vorn

Osterode. Die A-Juniorinnen des TC Rot-Weiß Osterode sichern sich im Match-Tiebreak des entscheidenden Doppels den Einzug in das Finale des Bezirkspokals.

Die A-Juniorinnen des TC Rot-Weiß Osterode haben das Finale im Bezirkspokal erreicht. Gegen den TC Gieboldehausen II machte es das Team von der Söse allerdings extrem spannend.

Beflügelt durch den souveränen Sieg in der Vorrunde ließ Nina Grüneberg auch beim Heimspiel gegen Gieboldehausen II nichts anbrennen und gewann ihr Einzel schnell mit 6:0, 6:0. Carolina Hickmann kam hingegen erst spät ins Spiel, der erste Satz war zügig mit 1:6 an die Gegnerin gegangen. Im zweiten Satz spielte Hickmann risikoreicher, was zu einem ausgeglichenen Spiel führte – doch leider mit mehr Fortune für die Kontrahentin, die sich auch diesen Satz mit 6:4 sicherte. Wie schon im Viertelfinale war nach den Einzeln ein Punktegleichstand erreicht, das Doppel musste entscheiden.

Das finale Duell war spannend bis zum letzten Punkt. Die Osteroderinnen Grüneberg/Jente Habel musste im ersten Satz erst zueinander finden und gaben diesen knapp mit 4:6 ab. Im zweiten Satz klappten Zusammenspiel und Spieltaktik viel besser, dies führte zum 6:2. Die Entscheidung musste im Match-Tiebreak ausgespielt werden. Jede Spielerin wusste, es ging um den Einzug ins Finale – das kann schon ein wenig nervös machen. Umso größer war am Ende die Freude beim TCO, als mit einem hauchdünnen 11:9 tatsächlich der Sieg eingefahren war.

Das Endspiel für die A-Juniorinnen steigt nun am Samstag, 25. September, beim TSV Hillerse.