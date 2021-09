RFV Hattorf blickt auf Westernturnier zurück

Der Reit- und Fahrverein Hattorf bot bei strahlendem Sonnenschein, unterbrochen nur von einigen kurzen Schauern, eine Western-Show vom Feinsten. Unter der Leitung von Klaus Hellmann stand das EWU-C-Turnier des Westernreitens auf der Reitanlage Hattorf an.

Es zeichnete sich wieder mit über 100 Nennungen als voller Erfolg aus. So boten Reiter und Pferd zum Beispiel beim Ranch Riding und Western Hoursemanship Darbietung, die von Reiter und Pferd im Vorfeld einiges an Training abverlangte. Die jüngsten Reiter und Reiterinnen aus dem Reitverein Hattorf gingen ebenfalls in der Führzügelklasse an den Start. Eine besondere Vorstellung bot sich da den Zuschauern, Familienangehörigen und dem Fanclub aus dem eigenen Verein.

„Sie alle haben sich hervorragend präsentiert und wir sind sehr stolz auf sie“, berichtet Loana Kutzner, Pressewartin des Vereins, die sich auf weitere Erfolge der jungen Vereinsmitglieder freut. „Ohne die Mithilfe von ihrem Pferdepersonal, den Führern, hätte das Ganze nicht so reibungslos stattgefunden“, ergänzt sie zudem.

Zudem bedankt sich der Reit- und Fahrverein bei allen fleißigen Spendern und Vereinshelfern, ohne die eine so gelungene Veranstaltung nicht hätte stattfinden können. So konnte unter anderem in Eigenregie für das leibliche Wohl gesorgt werden – mit selbst gebackenen Waffeln, belegten Brötchen, Grillgut und Getränken.