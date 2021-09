Helfer des Sportivationstages spenden ihre Pauschalen

Am 14. September fand im Jahnstadion Osterode der Sportivationstag statt. Rund 250 Kinder mit und ohne Behinderung waren gemeinsam sportlich aktiv.

In der vergangenen Woche fand im Osteroder Jahnstadion der Sportivationstag statt, rund 250 Kinder mit und ohne Behinderung haben zusammen Sport getrieben und versucht, die Leistungen für das Deutsche Sportabzeichen zu erbringen (wir berichteten).

Eine tolle Geste gab es im Nachgang des Tages. Denn die vom Behindertensportverband vorgesehenen Aufwandspauschalen an die unterstützenden Prüfer und Helfer wurden von diesen direkt gespendet. So konnten insgesamt 270 Euro gesammelt werden, die nun zugunsten der Opfer der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen eingesetzt werden.