Herzberger Tischtennisakteure müssen den Gegnern gratulieren

Ohne einen einzigen Punkt endeten die Partien für die Teams des TTC GW Herzberg in der vergangenen Woche, vom internen Duell der sechsten und siebten Mannschaft einmal abgesehen.

Die ersten Herren mussten in der Bezirksliga beim SCW Göttingen II antreten. Trotz großem Trainingseifer geriet die Mannschaft sofort mit 0:3 nach den Doppeln unter Druck. Auch die beiden Topspieler Christopher Jablonski und Philip Böttcher konnten nichts ausrichten, wobei Jablonski seine Sätze jeweils unglücklich abgeben musste. Gabriel Becker kratzte mit vier Sätzen am Punkterfolg, es reichte jedoch erst bei Stephanie Müller, die den ersten und am Ende auch einzigen Herzberger Punkt holte. Nach dem Zwischenstand von 1:6 gelang es den weiteren Akteuren Sebastian Lagershausen und Kevin Winter nicht, den Abstand zu verkürzen. Nachdem Jablonksi sein zweites Einzel erneut nur hauchdünn mit 12:14 nach fünf Sätzen abgab, stand das in dieser Deutlichkeit nicht angemessene Ergebnis von 1:9 fest.

Die zweiten Damen unterliegen

Die zweiten Damenmannschaft liefen in der Bezirksoberliga bei der TTG Sattenhausen/Wöllmarshausen auf. Hier lief es etwas besser, die Doppel endeten ausgeglichen und Alina Steinmetz konnte ihr erstes Einzel sicher nach Hause bringen. Bis zum nächsten Herzberger Sieg durch Joline Klemm sackten die Gastgeberinnen jedoch alle weiteren Einzel zum Stand von 2:5 ein. Nach zwei Sätzen Rückstand schlug Lisa Napieralla im wahrsten Sinne des Wortes zurück, glich mit 11:3 und 11:1 aus. Den entscheidenden Satz musste sie jedoch abgeben, während am Nachbartisch auch Nicole Depping ihrer Gegnerin gratulierte. Nochmals Steinmetz holte den vierten Herzberger Zähler, der Endstand lautete 4:8.

Auf die SG Osterhagen/Lauterberg III trafen die vierten Herren in der 2. Kreisklasse. Trotz energischer Gegenwehr, das Satzverhältnis lautete 15:22, mussten Raja Schrader, Gerhard Walter, Uwe Bischoff und Holger Leck eine 2:7-Niederlage einstecken. Schrader sowie das Doppel Bischoff/Leck punkteten.

Heimrecht stand der fünften Mannschaft gegen das neu formierte Teams des TTC Förste IV zu. Leider konnten Ralf Kellner, Björn Wiegand, Kai Dietrich und Ersatz Jürgen Bergmann keinen Vorteil daraus ziehen, die Gäste ließen beim 0:7 nur drei Satzgewinne zu.

Wie es das Regelwerk vorschreibt, begann die Saison für die in der gleichen Staffel antretenden Teams sechs und sieben mit dem vereinsinternen Match. Es entwickelte sich eine enge Partie, die die Youngster Daniel Sattler, Nico Beck, Sophia Helbing und Rückkehrer Pascal Marhold mit 7:3 für die Siebte entschieden.