Northeimer Paddel-Jugend startet bei Regatta in Wiesbaden

Die Paddelquäler Legends aus dem Drachenbootverein Northeim haben an einer Jugendregatta in Schierstein, einem Stadtteil von Wiesbaden, teilgenommen. Neben den Gastgebern Rheingauner Youngstars traten auch Teams aus Duisburg, Bremerhaven, Witten, Borken und Gießen in Mischbooten an.

Absolviert wurden Rennen über zweimal 250 m, ein 300 m-Staffelrennen und ein 500 m-Rennen inklusive einer Wende. Abgerundet wurde das Event mit einem spannenden Verfolgungsrennen über 1000 m in gelosten Mixbooten. Hierbei zählte es, sich auf die fremden Paddelweisen einzustellen und einen gemeinsamen Takt zu finden.

Die Northeimer Jugendlichen verfehlten knapp den ersten Platz, konnten aber zurecht stolz auf die Silbermedaille sein. Insgesamt war es ein sehr gelungenes Wochenende und das Northeimer Team freut sich auf weitere gemeinsame Events – und auch auf neue Mitglieder.