NFV-Kreis bietet Fortbildungen für Fußball-Trainer an

Das Jahresende rückt näher und auch beim Fußball stehen für Trainer und Übungsleiter die Lizenzverlängerungen an. Im NFV-Kreis Göttingen-Osterode hat der Ausschuss für Qualifizierung schon einige Fortbildungsveranstaltungen in der Planung, die Anmeldung ist bereits online über die NFV-Homepage möglich.

Am Samstag, 2. Oktober, geht es von 9 bis 13.15 Uhr um das Thema „Torwarttraining D- bis A-Jugend“. Am Samstag, 23. Oktober, folgt von 9 bis 13.15 Uhr das Thema „Ich spiele Torwart – ich spiele im Feld“ im Kindertraining. Beide Fortbildungen werden mit sechs Lerneinheiten angerechnet und finden jeweils auf dem Sportplatz in der Brandenburger Straße in Lenglern statt.

Kindertraining-Zertifikat

Eine besondere Fortbildung beginnt am 2. Oktober und endet Mitte November. Der NFV-Kreis Göttingen-Osterode startet als Pilotprojekt im NFV das sogenannte „Kindertrainer-Zertifikat“. Eine Qualifizierungsmaßnahme, die sich insbesondere an die sogenannten „Papa-Trainer“ ohne Lizenz in den Vereinen richtet.

Diese Ausbildung läuft über 20 Lerneinheiten im Blended-Learning-Verfahren, das heißt teilweise online und teilweise in Präsenz. Vorgesehen sind je zweimal vier Stunden Präsenz sowie zwölf Stunden online – diese mit freier Zeiteinteilung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Auch Inhaber der Trainer-C-Lizenz können an dieser Veranstaltung teilnehmen, es werden fünf Lerneinheiten zur Fortbildung angerechnet.

Know-How im Kinderfußball

„Bitte macht für diese Veranstaltung Werbung in euren Vereinen. Schon lange fordern wir Lehrwarte ein solches verkürztes Format“, hofft Thomas Hellmich vom Ausschuss für Qualifizierung im NFV-Kreis auf große Resonanz. „Vor dem Hintergrund der vom DFB und NFV seit einiger Zeit beworbenen Änderungen im Kinderfußball benötigen wir dringend mehr Know-How an der Basis.“

Die Corona-Lockdowns haben den Vereinen bundesweit viele fußballspielende Kinder gekostet. „Unser aller Aufgabe ist, die Kinder wieder zum Sport, zur Bewegung und natürlich auch zum Fußball zu bringen“, so Hellmich.

Auch für die Veranstaltung Kindertrainer erfolgt die Anmeldung über die NFV-Homepage.