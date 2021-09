RFV Hattorf lädt am Wochenende zum Westernturnier ein

Nach der langen coronabedingten Durststrecke ist es an diesem Wochenende wieder so weit: Der Reit- und Fahrverein Hattorf lädt zu seinem beliebten Westernturnier ein. „Wir freuen, dass wir das Westernturnier unter den gegebenen Corona-Hygienevorschriften am 11. und 12. September auf unserem Vereinsgelände präsentieren können“, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Mitte September steht im Zeichen des Westernreitsports in Hattorf. Viele freiwillige Helfer und Aktive sind seit Wochen mit den Vorbereitungen beschäftigt, um für das traditionelle Westernturnier optimale Bedingungen zu schaffen. Los geht es am Samstag mit den ersten Prüfungen um 9 Uhr, bis etwa 18 Uhr stehen dann unter anderem Showmanship, Trail, Ranch Riding, Western Horsemanship und Reining auf dem Programm. Am Sonntag erfolgt der Startschuss bereits um 8 Uhr, die Prüfungen dauern dann bis in den Nachmittag.

Doch nicht nur für die Pferde wurden beste Bedingungen geschaffen, auch die Besucher sollen sich wohl fühlen. Für das leibliche Wohl sorgt der Verein mit selbst gebackenen Kuchen, Grillgut und kühlen Getränken. „Wir freuen uns auf viele Westernfreunde und pferdebegeisterte Zuschauer“, so Loana Kutzner, Pressewartin des RFV.

Weitere Informationen sowie aktuelle Startzeiten der einzelnen Wettbewerbe unter www.reitverein-hattorf.de.