Breitensport Kerlgesund-Tour macht Samstag in Südniedersachsen Station

Die Bereitschaft, sich für die eigene Gesundheit zu engagieren, nimmt zu – allerdings hauptsächlich bei Frauen. Daher ist es den in der Sportregion Südniedersachsen gemeinsam agierenden Sportbünden eine Herzensangelegenheit, mit dem Erlebnissporttag auch die Männer aus Südniedersachsen für Bewegung zu begeistern und für die eigene Gesundheit zu sensibilisieren.

Schoningen ist am Samstag, 11. September, einer von vielen niedersächsischen Standorten der Kerlgesund-Tour. In Kooperation mit dem Landessportbund, der Sportregion Südniedersachsen und der BKK 24 sowie mit Unterstützung der Brauerei Bergbräu haben die Top-Trainer der SC Schoningen ein abwechslungsreiches und spannendes Programm entwickelt. Die Teilnahme ist offen für alle Männer aus Südniedersachsen, aber auch aus den angrenzenden Sportbünden. Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich.

Vortrag und Workshops

Los geht es in Schoningen um 13.30 Uhr mit der Begrüßung. Die Teilnehmer dürfen sich auf einen interessanten Vortrag des Sportwissenschaftler Dr. Arne Göring sowie auf einen bunten Mix aus „Trendsport und Klassikern“ freuen. Das Ausprobieren der Sportarten, der Austausch an Erfahrungen und vor allem der Spaß an der Bewegung stehen bei diesem Erlebnissporttag für Männer im Mittelpunkt.

Dr. Göring, stellvertretender Leiter des Hochschulsports der Universität Göttingen, spricht über das Thema „Der Schweinehund und du. Anregungen für einen bewegten Lebensstil“. Im Anschluss starten die Workshops, zur Auswahl stehen Standhandball, Tennis, Fitness-Raum, Rücken-Fit für Männer, SC-Iron, Badminton, Zirkeltraining und Männer-Tabata. Geleitet werden die Workshops jeweils von ausgebildeten Trainern.

Das sportliche Programm ist bis etwa 18.15 Uhr geplant, ehe es in den gemütlichen Teil übergeht. Es ist eine gute Tradition, dass beim Erlebnissporttag nach den gemeinsamen Aktionen auch ein gemeinsamer Abschluss folgt. Bei Bratwurst und Freibier von der Brauerei Bergbräu lassen die Teilnehmer den Tag zusammen ausklingen.

Die Anmeldung und weitere Informationen unter www.ksb-goettingen-osterode.de. Ein geringer Kostenbeitrag von 10 Euro wird erhoben.