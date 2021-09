Braunschweig und Osnabrück sind im NFV-Pokal weiter

Die beiden Drittligisten Eintracht Braunschweig und der VfL Osnabrück haben das Viertelfinale im Krombacher Niedersachsenpokal (3. Liga und Regionalliga) erreicht. Während sich die Eintracht mit 4:1 (3:0) beim VfB Oldenburg durchsetzte, gewannen die Lila-Weißen aus Osnabrück mit 3:0 (1:0) beim SV Atlas Delmenhorst.

In Oldenburg war die Begegnung bereits zur Halbzeit entschieden. Ein Treffer von Jomaine Consbruch (18.) und ein Doppelschlag von Robin Krauße (38., 40.) sorgten für die souveräne Führung der Eintracht. Zwar keimte im VfB-Lager noch einmal etwas Hoffnung auf, als Rafael Brand in der 50. Minute auf 1:3 verkürzte, doch Michael Schultz stellte nur zwei Minuten später den alten Abstand wieder her. Ohne Probleme gewannen auch die Osnabrücker in Delmenhorst. Manuel Haas (20.), Felix Higl (62.) und Ulrich Taffertshofer (80.) trafen für den VfL.

Im Viertelfinale kommt es am Mittwoch, 15. September, zu folgenden Spielen: VfL Osnabrück – SV Meppen (18.30 Uhr); VfV Borussia 06 Hildesheim – Eintracht Braunschweig (18.30 Uhr); BSV Rehden – SSV Jeddeloh (18.30 Uhr) und SV Drochtersen/Assel – Lüneburger SK Hansa (19.30 Uhr).