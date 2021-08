BG-Damen verpflichten tschechische Nationalspielerin

Nach der schweren Verletzung von Sandra Azinovic (wir berichteten) haben die Veilchen Ladies schnell reagiert. Mit der 21-jährigen Kristyna Brabencova wird eine junge tschechische Nationalspielerin die Bundesliga-Basketballerinnen der BG 74 Göttingen verstärken. „Wir mussten reagieren, sonst wäre der Kader zu klein geworden“, erläutert Geschäftsführer Roland Emme-Weiß. „Kristyna hat gerade vor zwei Wochen entschieden, dass sie ihre College-Karriere nicht fortsetzt. Glück für uns, dass unser Headcoach über viele Kontakte verfügt.“

Die 1,82 m große Tschechin hat mit dem Basketball in ihrer Heimatstadt Brno begonnen, wechselte dann als Jugendliche nach Prag zum USK. Seit 2019 war sie für das College-Team der South Florida Bulls aktiv. Bei den Göttingerinnen ist sie auf den Positionen zwei und drei eingeplant. „Mit ihrer Athletik und Technik wird sie sicherlich eine Bereicherung für unser Team“, so Headcoach Goran Lojo.

Diagnose Multiple Sklerose

Während ihres Aufenthalts in Florida wurde bei Kristyna Multiple Sklerose diagnostiziert, allerdings in einer milden Variante. Sie und ihre Ärzte haben sich damit auseinandergesetzt und gemeinsam entschieden, dass sie ihre Karriere als Leistungssportlerin fortsetzen kann. „Dieses Thema ist für uns zweitrangig, wir haben offen über Auswirkungen gesprochen“, erklärt Geschäftsführer Richard Crowder. „Ihre Entscheidung verdient höchsten Respekt und ihre Erkrankung ist kein Thema mehr.“

Wie in der Vorsaison absolvierten die Veilchen Ladies am Sonntag ihr erstes Testspiel zu Hause gegen Braunschweig. Die Gäste stehen bereits länger im Training, das merkte man. Bei den Veilchen Ladies wollte das Zusammenspiel besonders in der ersten Hälfte nicht klappen – Folge waren insgesamt 27 Turnover. Zur Halbzeit stand es 26:38.

Nach der Pause blieb das Bild zunächst unverändert (41:56/30.), ehe im Schlussabschnitt fast noch die Wende gelang. Am Ende unterlagen die Göttingerinnen mit 61:62, Top-Scorerin war Kat Tudor mit 17 Punkten. „Für das erste Testspiel war die Leistung in Ordnung – wir werden uns in den nächsten Wochen von Spiel zu Spiel steigern. Heute waren es viel zu viele Turnover, aber man hat insbesondere im letzten Viertel viele positive Dinge gesehen“, so Lojo.