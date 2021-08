Bibiana Steinhaus-Webb erhält das Große Verdienstkreuz

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat der Fußball-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb das Große Verdienstkreuz des Landes verliehen. In besonderem Maße habe sich Steinhaus-Webb für die Geschlechtergerechtigkeit im Fußball verdient gemacht. „Sie selbst ist das beste Beispiel dafür, was auch Frauen in der vermeintlichen Männerdomäne erreichen können“, erläuterte Weil bei der Verleihung in Hannover.

Die siebenmalige Schiedsrichterin des Jahres und viermalige Weltschiedsrichterin hatte 2020 ihre Karriere auf dem Rasen beendet. Anschließend war die 42-Jährige als Video-Assistentin in der Bundesliga und bei internationalen Spielen tätig – zuletzt im Frauen-Finale des Olympia-Turniers in Tokio zwischen Kanada und Schweden.

Für den nächsten Karriereschritt zieht es die gebürtige Bad Lauterbergerin nun nach England. Im Heimatland ihres Ehemannes Howard Webb (50), selbst ein ehemaliger Weltklasse-Referee, wird sie für die Auswahl weiblicher Unparteiischer verantwortlich sein.

Insgesamt wurden 22 herausragend engagierte niedersächsische Bürgerinnen und Bürger von Weil mit dem Verdienstorden ausgezeichnet. Anlass ist das 75-jährige Landesjubiläum, wie die niedersächsische Staatskanzlei mitteilte.