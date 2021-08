Top Bedingungen und schnelle Zeiten beim Seniorensportfest

131 Starter aus 64 Vereinen aus allen Teilen Deutschlands konnte die LG Osterode zu ihrem landesoffenen Seniorensportfest am Samstag im Jahnstadion begrüßen. Die nahezu perfekten Bedingungen bei Sonnenschein waren Garant für gute Leistungen.

Natürlich stand Olympiastarter Deniz Almas (VfL Wolfsburg) im allgemeinen Fokus, war man doch gespannt auf sein Rennen im 100 m-Sprint. Der Deutsche Meister 2020 war auch ohne Konkurrenz schnell unterwegs. 10,38 Sekunden bei einem Gegenwind von 0,7 m/sec waren eine starke Zeit, den Stadionrekord von Wilfried Koffi (Elfenbeinküste, 10,29 Sekunden) verpasste Almas nur knapp verpasste. Mit dieser Zeit drei Wochen nach dem Staffelrennen in Tokyo war Almas quasi als Formüberprüfung vor einigen internationalen Meetings in den nächsten Wochen zufrieden.

Auf dem zweiten Platz folgte in 10,80 Sekunden Jonathan Petzke (DHfK Leipzig) vor Milian Zirbus (LG Osterode). Der 16-jährige lieferte in 11,19 Sekunden wieder eine starke Zeit ab, wollte aber in diesem besonderen Rennen sicherlich mehr zeigen. Auf die 200 m verzichtete Almas, der Sieg ging in 21,99 Sekunden an Petzke, Zirbus kam als Zweiter in 23,22 Sekunden ins Ziel.

Formüberprüfung vor der DM

Viele Senioren waren nach Osterode gekommen, um sich noch für die Deutschen Seniorenmeisterschaften in Baunatal vom 10. bis 12. September zu qualifizieren oder ihre Form zu überprüfen. Bei den männlichen Teilnehmern war in der Altersklasse M50 Bernd Lachmann von der LG Friedberg-Feuerbach in 12,01 Sekunden über 100 m und in 24,89 Sekunden über 200 m schnell unterwegs. In der gleichen AK wurde Gene Allen (TV Dietenhofen) in 15,19 Sekunden über 100 m Hürden und mit 5,40 m im Weitsprung Doppelsieger. Starke Leistungen zeigte auch Sven Hülsmann (LG Göttingen) mit 12,02 m im Kugelstoßen und 34,00 m mit dem Diskus.

Beim Seniorensportfest der LG Osterode herrschten beste Bedingungen. Foto: Verein / LG Osterode

Eine hervorragende Zeit über 3000 m lief mit 10:19,65 Minuten in der AK M55 Martin Braune-Krickau (Eintracht Hildesheim). In der M60 ging in starken 12,93 Sekunden der Sprintsieg an Czeslaw Pradzynski (LAV Zeven), über 100 m Hürden war Klaus-Dieter Hutter (LAC Essingen) in 16,83 Sekunden siegreich. In der M65 zeigte sich Rudolf König (Saalfelder LV) in 13,07 Sekunden über 100 m und in 27,01 Sekunden über 200 m gut vorbereitet für die DM. Dies gilt auch für Horst Beige (Uni-SV Halle), der sehr schnelle 32,74 Sekunden über 200 m erzielte – und das in der Altersklasse M75!

Schnelle Frauen am Start

Schnellste Frau im Sprint der Hauptklasse war Chiara Schönfelder (SV Nienhagen), die nur 12,53 Sekunden über 100 m und 25,47 Sekunden über 200 m benötigte. Im Weitsprung sprang Ann-Kathrin Schmidt (Braunschweiger LC) mit 5,58 m nicht nur eine persönliche Bestweite, sondern auch auf Rang vier der Landesbestenliste. Eine starke Zeit über 3000 m lief in der AK W30 mit 10:56,98 Minuten Jutta Gröne von der LG Eichsfeld. In der W35 war in 16,12 Sekunden im 100 m-Hürdenlauf Carola Novak (LSC Harsefeld) nicht zu bezwingen.

Die schnelle Bahn im Osteroder Jahnstadion nutzte Franziska Brünner (LC Jena) über 800 m in 2:31,30 Minuten für ihren Tagessieg in der W40. In der Altersklasse W55 beeindruckten Jutta Stopka (LG Friedberg-Feuerbach) in 14,09 Sekunden über 100m und Marion Stedefeld (SV Creaton Großengottern) in 66,35 Sekunden über 400 m, womit sie zu den Titelfavoritinnen bei der DM zählen wird. Im Anschluss war sie auch noch in 2:35,49 Minuten siegreich über 800 m. In der AK W60 überzeugte Petra Krajan (Sportfreunde Neukieritzsch) in 15,54 Sekunden über 100 m und 34,12 Sekunden über 200 m.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer lobten die gute Organisation und entspannte Atmosphäre, die trotz der Corona-Regelungen an diesem Tag herrschte.